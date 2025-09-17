В Британии арестовали двух мужчин за запуск дронов во время визита Трампа 17.09.2025, 7:47

1,580

Фото: Getty Images

Оба управляли БПЛА недалеко от Виндзорского замка.

Полиция арестовала 37-летнего мужчину по подозрению в запуске дрона над Виндзором накануне государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. За несколько часов до этого был задержан другой мужчина, и тоже из-за запуска дрона.

Об этом сообщает Daily Mail.

Подозреваемый из Эйлсбери находится под стражей после вероятного нарушения временных ограничений на перелеты. Они были введены в рамках масштабной полицейской операции по безопасности, необходимой для кратковременного пребывания президента США в Великобритании.

Полиция долины Темзы сообщила, что мужчина управлял дроном в деревне Датчет, недалеко от Виндзорского замка.

Это произошло через несколько часов после того, как другой 37-летний мужчина из Брентфорда также был арестован по подозрению в управлении дроном над Большим Виндзорским парком.

Тем временем Дональд Трамп вместе с женой прибыли в Великобританию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com