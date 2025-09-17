закрыть
В Британии арестовали двух мужчин за запуск дронов во время визита Трампа

  • 17.09.2025, 7:47
  • 1,580
Фото: Getty Images

Оба управляли БПЛА недалеко от Виндзорского замка.

Полиция арестовала 37-летнего мужчину по подозрению в запуске дрона над Виндзором накануне государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. За несколько часов до этого был задержан другой мужчина, и тоже из-за запуска дрона.

Об этом сообщает Daily Mail.

Подозреваемый из Эйлсбери находится под стражей после вероятного нарушения временных ограничений на перелеты. Они были введены в рамках масштабной полицейской операции по безопасности, необходимой для кратковременного пребывания президента США в Великобритании.

Полиция долины Темзы сообщила, что мужчина управлял дроном в деревне Датчет, недалеко от Виндзорского замка.

Это произошло через несколько часов после того, как другой 37-летний мужчина из Брентфорда также был арестован по подозрению в управлении дроном над Большим Виндзорским парком.

Тем временем Дональд Трамп вместе с женой прибыли в Великобританию.

