Басков «пробил дно» новыми заявлениями о войне 3 17.09.2025, 9:38

3,546

Николай Басков

Артист повторил нарративы кремлевской методички.

Певец-путинист, который поддерживает военное вторжение России в Украину, Николай Басков, сделал очередное заявление, которым снова поддержал нападение России на Украину.

«Я был один из первых артистов, которые поддержали войну. Я столкнулся с огромным количеством угроз», — сказал Басков во время пресс-конференции.

По его словам, неизвестные люди даже якобы «третировали его мать» и «виноваты» в этом украинские артисты.

Путинист добавил, что считает украинских коллег причастными к инцидентам — они могли выложить номера знаменитостей в открытый доступ.

За поддержку российской власти Николай Басков в феврале 2022 года был включен в черный список Латвии с запретом на въезд в страну на неопределенный срок. С октября того же года вошел в санкционный список Украины. В феврале 2023 года артист подпал под санкции Канады, пополнив реестр «российских агентов дезинформации».

Басков в марте 2022 года был официально объявлен в розыск СБУ, свидетельствуют данные базы ведомства. Он также давно фигурирует в списках сайта «Миротворец».

Власти Украины выдвинули против российского певца обвинения в посягательстве на суверенитет страны. В результате суд вынес решение о заключении Баскова под стражу заочно. Баскова также лишили государственных наград Украины, указ подписал президент Владимир Зеленский в ноябре 2024 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com