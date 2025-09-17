«От Лукашенко можно легко добиться уступок» 17.09.2025, 10:08

Блокировкой границы Польша хочет добиться уступок и от Путина.

В понедельник, 15 сентября, в Польшу прилетал глава китайской дипломатии Ван И. Он общался с вице-премьером страны, главой МИД Радославом Сикорским, а затем встретился с президентом Каролем Навроцким. В преддверии учений «Запад-2025», которые стартовали 12 сентября, Варшава закрыла границу с Беларусью, заблокировав китайский транзит в Европу. Польша хочет добиться от Лукашенко прекращения миграционного кризиса и освобождения польских граждан из тюрем. Удастся ли надавить на белорусского диктатора через Пекин?

Об этом сайт Charter97.orgпоговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Думаю, что возможности для этого есть. Другое дело, что в целом проблема выходит далеко за пределы отношений между Беларусью, Польшей и Китаем. Нельзя не учитывать фактор России.

Все прекрасно понимают, что основной причиной стали не только учения, которые проводятся на территории Беларуси при участии России. Отмечу, что эти учения носят явно агрессивный характер по отношению к Польше, декларативно агрессивный. Даже если взять легенду этих маневров.

Конечно, инцидент с массовым залетом дронов на территорию Польши стал главным фактором. Все прекрасно понимают, что, опять-таки, Россия в последнее время перешла на путь эскалации. Сделала она это как раз после визита Путина в Пекин.

Путин съездил в Пекин на парад, пообщался с Кимом и Си Цзиньпинем, вернулся, и после этого сразу же закусил удила. Произошел обстрел украинского Кабмина, а через небольшой промежуток времени уже дроны, организованно и целенаправленно полетели в Польшу, что тоже является демонстрацией силы уже по отношению к НАТО.

Очевидно, что у Польши (и не только) есть все основания полагать, что в целом Россия получила какую-то форму санкционирования со стороны Китая на подобную эскалацию. И поэтому добиваться деэскалации проще именно через Пекин

Блокировка границы затронула в первую очередь китайские интересы. Ведь несмотря на все геополитические турбулентности, несмотря на войну в Украине, несмотря на многочисленные другие проблемы, вот этот вот самый коридор через Россию, Беларусь, Польшу для китайских товаров действовал неизменно. Это была такая своеобразная константа в современном мире. Поэтому, собственно говоря, Китай так и заинтересовался блокировкой, поскольку это непосредственно затрагивает его интересы.

Думаю, что добиться чего-то от Лукашенко довольно легко, тем более, что он в отношениях с США показал, что готов идти на разнообразные жесты. С ним в этом плане проще, чем с Путиным, потому что белорусский диктатор, очевидно, не сильно рассчитывает, что какими-то военными путями чего-то добьется. Но этот вопрос выходит далеко за пределы отношений с Беларусью и с Лукашенко, он касается в первую очередь угрозы со стороны России.

Польша будет требовать от Китая гарантии того, что провокаций со стороны России не будет. И, соответственно, в обмен предложат возобновить работу соответствующего коридора. Любые договоренности с Лукашенко, скорее всего, если и будут, то в качестве некого бонуса.

