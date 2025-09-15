закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 19:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша объяснила Китаю, когда может быть открыта граница с Беларусью

  • 15.09.2025, 18:13
  • 8,706
Польша объяснила Китаю, когда может быть открыта граница с Беларусью

Пекин надавит на Лукашенко?

В Министерстве иностранных дел Польши озвучили условия, при которых будет возобновлено движение через границу с Беларусью. Позицию страны главе МИД Китая Ван И озвучил его польский коллега Радослав Сикорский во время встречи в Варшаве. Об этом на брифинге по итогам переговоров сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Вронский.

По словам Павла Вронского, тема блокировки транзита, ключевого для китайских товаров, была одной из важнейших на переговорах Сикорского с министром иностранных дел Китая.

— Логика безопасности в нашем регионе имеет приоритет над логикой торговли. Безопасность стоит денег, — процитировал Вронский позицию, которую Польша озвучила Китаю. Он добавил, что причина закрытия границы — повторяющиеся провокации и продолжающуюся гибридную войну со стороны Беларуси.

— Действие рождает противодействие, — заявил Вронский.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь польского МИД рассказал, при каких условиях может быть открыта граница с Беларусью.

— В тот момент, когда исчезнут причины для ее закрытия, граница будет немедленно открыта, — заявил он, подчеркнув, что никаких конкретных дат во время встречи не называлось.

Напомним, Польша полностью закрыла границу с Беларусью, включая железнодорожное сообщение, в полночь 12 сентября. Премьер-министр страны Дональд Туск объяснил это решение растущим числом провокаций со стороны России и Беларуси и совместными военными учениями «Запад-2025».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук