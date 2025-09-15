закрыть
15 сентября 2025, понедельник
Польша попросит Китай надавить на режим Лукашенко

  • 15.09.2025, 18:05
  • 2,404
Фото: charter97.org

Глава МИД Польши надеется, что Пекин поможет ослабить миграционное давление на польскую границу.

Польша надеется заручиться поддержкой Китая для дипломатического давления на Минск и Москву, чтобы ослабить поток нелегальных мигрантов в Европу. Об этом заявил Bloomberg польский министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед встречей с китайским коллегой Ван И.

«Это очень важная тема, и если он ее не поднимет, я это сделаю. Если мы хотим, чтобы граница была полностью открыта, должен быть мир с обеих сторон», — сказал Сикорский.

По словам Сикорского, Польша за последние четыре года потратила полмиллиарда евро на строительство забора вдоль своей 400-километровой границы с Беларусью из-за количества мигрантов на границе.

Кроме того, в сентябре Польша на неопределенный срок закрыла границу с Беларусью на фоне совместных российских и белорусских стратегических учений «Запад-2025», которые продлятся до 16 сентября.

15 сентября Сикорский проводит переговоры с прибывшим в Польшу министром иностранных дел КНР Ван И. Это первый визит министра иностранных дел Китая в Польшу за последние шесть лет.

Переговоры проходят в Представительском центре Министерства национальной обороны в Хеленуве под Варшавой. Ван И всего планирует посетить три европейских страны, кроме Польши — Австрию и Словению.

