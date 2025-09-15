Польша попросит Китай надавить на режим Лукашенко

Польша попросит Китай надавить на режим Лукашенко1
Глава МИД Польши надеется, что Пекин поможет ослабить миграционное давление на польскую границу.
Польша надеется заручиться поддержкой Китая для дипломатического давления на Минск и Москву, чтобы ослабить поток нелегальных мигрантов в Европу. Об этом заявил Bloomberg польский министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед встречей с китайским коллегой Ван И.
«Это очень важная тема, и если он ее не поднимет, я это сделаю. Если мы хотим, чтобы граница была полностью открыта, должен быть мир с обеих сторон», — сказал Сикорский.
По словам Сикорского, Польша за последние четыре года потратила полмиллиарда евро на строительство забора вдоль своей 400-километровой границы с Беларусью из-за количества мигрантов на границе.
Кроме того, в сентябре Польша на неопределенный срок закрыла границу с Беларусью на фоне совместных российских и белорусских стратегических учений «Запад-2025», которые продлятся до 16 сентября.
15 сентября Сикорский проводит переговоры с прибывшим в Польшу министром иностранных дел КНР Ван И. Это первый визит министра иностранных дел Китая в Польшу за последние шесть лет.
Переговоры проходят в Представительском центре Министерства национальной обороны в Хеленуве под Варшавой. Ван И всего планирует посетить три европейских страны, кроме Польши — Австрию и Словению.