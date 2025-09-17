Станет ли ИИ принимать решения вместо человека 3 17.09.2025, 10:57

Названы основные препятствия.

Агентный искусственный интеллект (ИИ), который обещает автоматизировать сложные задачи и принимать решения вместо человека, остается на стадии ожиданий. Несмотря на амбициозные прогнозы разработчиков, массовое внедрение этой технологии сдерживается рядом серьезных препятствий, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Главная проблема — доверие. Пользователи должны быть уверены, что агенты корректно работают с личными данными, не совершают ошибок и способны принимать верные решения. Любая потеря доверия грозит компаниям не только репутационными, но и финансовыми потерями.

Второй барьер — отсутствие инфраструктуры. Для эффективной работы агентам необходимо взаимодействовать с внешними системами, но большинство сервисов пока не адаптированы к подобным технологиям. Это создает риски ошибок, например при онлайн-покупках или подаче документов.

Безопасность также вызывает серьезные опасения. Получая широкий доступ к данным и платформам, агенты становятся привлекательной целью для киберпреступников. Их взлом может привести к масштабным последствиям, включая мошенничество и шантаж.

Наконец, существуют культурные и социальные барьеры. Многие люди не готовы делегировать решения искусственному интеллекту и опасаются влияния ИИ на рынок труда и общество в целом.

Эксперты считают, что путь к безопасному и массовому использованию агентного ИИ лежит через укрепление доверия, создание надежной инфраструктуры и демонстрацию реальной пользы для общества. Только так технология сможет стать повседневной частью нашей жизни.

