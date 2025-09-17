Бежавший через Минск мошенник-миллиардер работает на ФСБ 4 17.09.2025, 11:21

7,126

Ян Марсалек

Он часто посещает оккупированные РФ украинские территории.

Бывший операционный директор финансовой компании Wirecard, мошенник-миллиардер Ян Марсалек, бежавший в Россию через Беларусь пять лет назад, живет в Москве, сотрудничает с ФСБ России и регулярно посещает оккупированные РФ украинские территории. Об этом говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, опубликованном во вторник, 16 сентября.

Как отмечают журналисты, Марсалек, будучи одним из самых разыскиваемых преступников в мире, гуляет по центру Москвы, «почти не прячась». На одном из опубликованных фото бывший член правления Wirecard, как утверждается, идет с Татьяной Спиридоновой — 41-летней сотрудницей ФСБ РФ. Марсалек состоит с ней в отношениях как минимум с 2021 года, указывается далее.

«Спиридонова была посвящена во многие операции Марсалека и даже принимала в них участие. Так, например, в июне 2022 года Марсалек следил за группой австрийских политиков и силовиков, используя созданную им в Вене шпионскую сеть», — сообщают журналисты.

Марсалек участвовал в «боевых заданиях» в Украине

После побега в Россию Марсалек стал регулярно появляться на оккупированных территориях Украины — не только в Крыму, но и в непосредственной близости к зоне боевых действий, сообщают журналисты. Источник The Insider в спецслужбах РФ утверждает, что Марсалек «принимал участие в боевых заданиях», не уточняя, в каких именно.

