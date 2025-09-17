закрыть
17 сентября 2025
Украинские беспилотники взвинтили цены на бензин в РФ до новых исторических рекордов

  17.09.2025, 13:53
Украинские беспилотники взвинтили цены на бензин в РФ до новых исторических рекордов

И это может быть далеко не предел.

Биржевые цены на бензин в России на фоне атак украинских беспилотников продолжили рост, а стоимость топлива марки Аи-92 обновила исторический максимум, сообщает Moscow Times.

По итогам 16 сентября стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, подорожала почти на 2%, до 73 144 рублей за тонну, обновив исторический максимум. Издание отмечает, что с начала 2025 года бензин марки Аи-92 подорожал на 43%.

Стоимость Аи-95 прибавила 0,9% за прошедший день и достигла 79 410 рублей за тонну, но осталась ниже исторического максимума - 82382 рубля за тонну.

Впрочем это может быть далеко не предел для стоимости топлива в России. По данным источника российского издания «Коммерсантъ», бензин с доставкой бензовозами мелким оптом стоит уже 90-100 тысяч рублей за тонну. То есть с учетом текущего курса рубля к европейской валюте, оптовая стоимость топлива превышает тысячу евро за тонну.

По словам собеседника издания, такое превышение над биржевыми ценами вызвано региональным дефицитом топлива и длительными сроками отгрузки по сделкам на бирже.

Отмечается, что аналогичная ситуация сложилась с дизельным топливом, что, в свою очередь, рано или поздно приведет к росту ценников и на этот вид топлива на российских АЗС.

