Белорусы задали острые вопросы главному лукашисту Рогачева.

Жительница Рогачева выложила открытое обращение к председателю райисполкома по поводу переполненных мусорных контейнеров. Оказалось, ситуация актуальна и для других районов города, пишет «Флагшток».

«Последних две недели сплошной бардак. Звонила в 115, ответ: машина на линии. На какой линии, неизвестно. Весь мусор раздувается по частному сектору», — рассказала женщина и показала заваленные мусором контейнеры.

Затем она выложила новое видео со словами:

«У нас в Рогачеве новый председатель райисполкома [с июля 2025 года — Флагшток]. Уважаемый Атрошенко Александр Георгиевич, скажите, пожалуйста, в коммунхозе машины поломались, или работать некому? Скорее всего, просто работать не хотят. Наведите, пожалуйста, порядки. И судя по комментариям, такая проблема во всех районах. Раньше такого не наблюдалось».

Пользовательницу поддержали в комментариях и в одном из них отметили:

«Недавно спрашивали у работника ЖКХ. Сказали, что машины сломаны. Чинить денег нет. Работники вручную грузили эти баки».

В других комментариях заявили:

«На Якуба Коласа тоже так!», «На Девятках везде, наверное, такое».

«Улица Ленина 76, история точно такая же. Мусорные ящики всегда полны точно так же, только у нас их ещё больше — десять штук в ряд, все переполнены и вокруг горы. Двор состоит из семи домов, а машина приезжает раза два в неделю».

Но в одном комментарии заявили, что «в Куликово вовремя убирают».

Также жители города обратили внимание на ситуацию на местном кладбище:

«Кладбище в мусорку превратили, в свалку, такого никогда не было! Обращались в ЖКХ и к новому «мэру», но увы, а воз и ныне там».

Как заметил один из пользователей, «такое ощущение, что в последнее время во всех особенно малых городах такое происходит, это такой «Год благоустройства», или в ЖКХ устранились от всего».

