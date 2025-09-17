закрыть
17 сентября 2025, среда, 15:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Машины поломались, или работать некому?»

1
  • 17.09.2025, 14:51
  • 1,734
«Машины поломались, или работать некому?»

Белорусы задали острые вопросы главному лукашисту Рогачева.

Жительница Рогачева выложила открытое обращение к председателю райисполкома по поводу переполненных мусорных контейнеров. Оказалось, ситуация актуальна и для других районов города, пишет «Флагшток».

«Последних две недели сплошной бардак. Звонила в 115, ответ: машина на линии. На какой линии, неизвестно. Весь мусор раздувается по частному сектору», — рассказала женщина и показала заваленные мусором контейнеры.

Затем она выложила новое видео со словами:

«У нас в Рогачеве новый председатель райисполкома [с июля 2025 года — Флагшток]. Уважаемый Атрошенко Александр Георгиевич, скажите, пожалуйста, в коммунхозе машины поломались, или работать некому? Скорее всего, просто работать не хотят. Наведите, пожалуйста, порядки. И судя по комментариям, такая проблема во всех районах. Раньше такого не наблюдалось».

Пользовательницу поддержали в комментариях и в одном из них отметили:

«Недавно спрашивали у работника ЖКХ. Сказали, что машины сломаны. Чинить денег нет. Работники вручную грузили эти баки».

В других комментариях заявили:

«На Якуба Коласа тоже так!», «На Девятках везде, наверное, такое».

«Улица Ленина 76, история точно такая же. Мусорные ящики всегда полны точно так же, только у нас их ещё больше — десять штук в ряд, все переполнены и вокруг горы. Двор состоит из семи домов, а машина приезжает раза два в неделю».

Но в одном комментарии заявили, что «в Куликово вовремя убирают».

Также жители города обратили внимание на ситуацию на местном кладбище:

«Кладбище в мусорку превратили, в свалку, такого никогда не было! Обращались в ЖКХ и к новому «мэру», но увы, а воз и ныне там».

Как заметил один из пользователей, «такое ощущение, что в последнее время во всех особенно малых городах такое происходит, это такой «Год благоустройства», или в ЖКХ устранились от всего».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин