В плену у ВСУ оказались еще трое белорусов, воевавших за РФ 3 17.09.2025, 16:41

2,450

Все они были судимы.

В Украине список белорусских пленных увеличился еще на три человека. Сейчас в украинском плену находятся 13 граждан Беларуси, воевавших на стороне России. Как сообщили «Радыё Свабода» в украинском проекте «Хочу жить», который ведет Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными, их всех взяли в плен в конце лета — начале осени на донецком направлении.

Имена новых военнопленных белорусов:

Озембловский Виктор Александрович (родился в Минске 20 июля 1977 года, попал в плен вблизи населенного пункта Лиман);

Карловский Владислав Евгеньевич (родился в Дзержинске 11 сентября 2001 года, в плен взяли в Донецкой области);

Купрацевич Руслан Русланович (родился в поселке Красный Гомельского района 31 октября 2001 года).

Виктор Озембловский 15 мая 2025 года подписал контракт с российской армией. У него 25‑летний сын, с супругой он в разводе.

По информации объединения бывших силовиков BelPol, у Озембловского большая трудовая биография, однако чаще всего он нигде не задерживался более чем на год. Работать начал в 2003 году, в возрасте 26 лет. Первым местом работы стало управление образования администрации Партизанского района Минска. Впоследствии трудился более чем на 13 предприятиях строительного и коммунального профиля, а также на Минском заводе колесных тягачей.

Самый долгий срок — 5 лет — он работал на предприятии «Одиннадцать», которое подчиняется Департаменту исполнения наказаний МВД Беларуси. Оно находится в Волковыске Гродненской области и выпускает большой ассортимент продукции — мебель, электротехнические товары, специальную одежду и продукты питания. Именно на этом предприятии в 2017 году закончилась его трудовая биография, и, по данным на 2021 год, больше он нигде не работал.

Судим за кражи, неуплату алиментов, уклонение от отбывания наказания и за нарушение правил нахождения в исправительных учреждениях.

Владислав Карловский подписал контракт с российской армией в июле 2025 года.

В 2018 году учился в Дзержинске в областном аграрно-техническом профессиональном лицее.

По данным BelPol, в 2021 году он нигде не работал.

Его судили за множество эпизодов сбыта психотропов в составе организованной группы.

Руслан Купрацевич, как и Карловский, также начал воевать против Украины на стороне России в этом году в июле.

Они вместе служили в 136‑й отдельной мотострелковой бригаде Сухопутных войск, которая дислоцируется в Дагестане и которой командует дагестанец.

Руслан Купрацевич осужден за кражи.

Кстати, это первый известный случай, когда белорусов зачислили в одну бригаду.

