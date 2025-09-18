закрыть
18 сентября 2025, четверг
В Минске у автобуса БАТЭ отвалились два задних колеса

  • 18.09.2025, 1:06
Одно из них выкатилось на встречку.

Колесо, отлетевшее от автобуса футбольного клуба «БАТЭ», стало причиной ДТП на проспекте Независимости в Минске, сообщили в ГАИ.

Авария произошла вечером 17 сентября. 36-летний водитель автобуса MAN ехал по проспекту Независимости. Во время движения у автобуса сорвались и покатились по дороге два задних левых колеса. Одно из них выкатилось на встречку и повредило Buick.

«Водитель трактора „Беларус“, двигавшийся по проспекту Независимости, незамедлительно оказал водителю автобуса помощь в фиксации его транспортного средства с целью предотвращения его опрокидывания», — сообщили в ГАИ.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

