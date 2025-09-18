В Минске у автобуса БАТЭ отвалились два задних колеса 1 18.09.2025, 1:06

Одно из них выкатилось на встречку.

Колесо, отлетевшее от автобуса футбольного клуба «БАТЭ», стало причиной ДТП на проспекте Независимости в Минске, сообщили в ГАИ.

Авария произошла вечером 17 сентября. 36-летний водитель автобуса MAN ехал по проспекту Независимости. Во время движения у автобуса сорвались и покатились по дороге два задних левых колеса. Одно из них выкатилось на встречку и повредило Buick.

«Водитель трактора „Беларус“, двигавшийся по проспекту Независимости, незамедлительно оказал водителю автобуса помощь в фиксации его транспортного средства с целью предотвращения его опрокидывания», — сообщили в ГАИ.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com