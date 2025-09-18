Премьер Швеции разнес Орбана 18.09.2025, 2:00

Виктор Орбан и Ульф Кристерссон

Премьеры Венгрии и Швеции вступили в заочную перепалку в соцсети Х.

Премьер-министры Венгрии и Швеции Виктор Орбан и Ульф Кристерссон в среду продолжили заочную перепалку на Х, в которой Орбан обвиняет шведское правительство в неэффективной борьбе с преступностью.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В своем посте на Х в среду Орбан «посочувствовал шведскому народу» из-за, как он описал, засилья нелегальных мигрантов и всплеска преступности. При этом он добавил, что в Венгрии все «безопасно, в порядке и под контролем».

Шведский премьер-министр в ответ написал развернутый пост, где напомнил, как Швеция выразила солидарность с Венгрией во время геноцида евреев в 1944 году и подавления антикоммунистического восстания в 1956-м.

«Демократические государства помогают друг другу, как тогда, так и сейчас. И они выступают против стран, которые пытаются угнетать других. Вот почему, как и в 1944 и 1956 годах, мы поддерживаем демократические страны, которые российские танки пытаются захватить. Тогда это была Венгрия, сегодня – Украина. И если мы не будем действовать, завтра это может быть другая страна», – написал Кристерссон.

Он добавил, что именно поэтому Швеция часто выражает обеспокоенность событиями в Венгрии последних лет и критикует то, что «вы идете на кофе с лидером той самой страны, которая в 1956 году подавила борьбу ваших соотечественников за свободу и которая сегодня атакует вашего соседа, Украину».

Премьер Швеции также процитировал слова Орбана из 2007 года, где тот призывал к дальнейшей ориентации Венгрии на запад словами «Нефть может поступать с востока, но свобода всегда поступает с запада».

Кристерссон отдельно указал, что в Венгрии продолжается предвыборная кампания, где партия Орбана имеет шансы потерять власть, и добавил, что Швеция не намерена вмешиваться в нее.

Несколько дней назад премьер-министр Швеции уже раскритиковал венгерского лидера за распространение «возмутительной лжи» после того, как Орбан заявил, что Швеция находится на грани коллапса из-за бесконтрольной деятельности организованной преступности.

И Швеция, и Венгрия в следующем году проведут выборы – в Швеции они состоятся в сентябре, а в Венгрии – в апреле.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com