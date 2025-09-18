Белорусский хоккеист стал лучшим игроком в КХЛ 18.09.2025, 4:46

Иван Кульбаков

Нашему голкиперу не было равных в первые две недели сезона.

Официальный сайт КХЛ представил первый рейтинг игроков сезона-2025/26.

Его возглавляет белорусский вратарь нижегородского «Торпедо» Иван Кульбаков.

Рейтинг рассчитывается на основе множества статистических показателей. Например, для вратарей учитывается среднее количество отраженных бросков за игру, а средний показатель пропущенных шайб за матч вычитается из общего значения.

Со старта сезона Иван Кульбаков провел в составе нижегородцев четыре из пяти поединков.

В матче против «Сочи» белорус оформил первый в сезоне и шестой в карьере «шатаут», т.е. не пропустил ни одной шайбы. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Торпедо».

Сейчас нижегородцы с десятью очками возглавляют таблицу в Западной конференции КХЛ.

