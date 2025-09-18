Сенат Польши одобрил без поправок законопроект о помощи украинцам 18.09.2025, 5:59

Теперь документ должен подписать президент.

Польский Сенат одобрил без правок законопроект об иностранцах и помощи гражданам Украины. Об этом сообщило «Польское радио» в среду, 17 сентября.

Отмечается, что за документ проголосовали 57 сенаторов, против были 32, никто не воздержался.

Этот законопроект продлевает временную защиту для украинцев до 4 марта 2026 года, а также связывает выплату социальной помощи с профессиональной активностью.

«Что касается этого закона… относительно целей мы согласны с президентом. И по охране здоровья, и по легальности пребывания, и по вопросам доступа к рынку труда, и по ограничению семейных выплат. Здесь между нами нет спора. Есть скорее дискуссия о том, как именно это можно сделать, чтобы оно действительно работало. Я готов предоставить всю информацию, почему наш проект будет действовать эффективнее. Хотя бы по той причине, что он касается всех иностранцев, а не только украинцев», — отметил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик.

Отныне документ должен подписать президент страны. Ранее соответствующий законопроект одобрил Сейм Польши.

Он предусматривает усиление контроля над получением иностранцами соцпомощи. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Исключением являются родители детей с инвалидностью.

Управление социального страхования ежемесячно будет проверять, были ли иностранцы «профессионально активными». Если в определенном месяце иностранец не работал, выплата не будет начисляться. Кроме того, службы будут проверять, не выехал ли иностранец за пределы Польши.

Незанятые лица, которые зарегистрируются как безработные, также смогут получать помощь 800+ в течение трех месяцев, а если они имеют более двух детей — в течение шести месяцев, при условии, что они соответствуют другим требованиям для получения помощи на не менее трех детей.

Также будут введены ограничения по возможности пользования услугами здравоохранения взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о программах здравоохранения, лечебной реабилитации, стоматологическом лечении и программах медикаментозного лечения.

