Reuters: Герасимов врет Путину о ситуации на фронте

  • 18.09.2025, 7:35
  • 1,692
Reuters: Герасимов врет Путину о ситуации на фронте
Валерий Герасимов

Это подтверждает информация от украинских военных.

Российские войска утверждают о продвижении на всех фронтах в Украине, но украинские источники фиксируют локальные успехи обороны. Обе стороны готовятся к новым столкновениям.

Об этом сообщает Reuters.

Президентские и военные ведомства обеих стран продолжают предоставлять противоречивую информацию о ходе боевых действий на востоке Украины.

Информация от России

В среду, 17 сентября, Минобороны России сообщило, что генерал Валерий Герасимов, начальник штаба ВС РФ, посетил позиции своих войск и отметил, что продвижение московских сил ведется практически по всем направлениям.

По его словам, наибольшие столкновения происходят в районе Красноармейска (советское название Покровска), где украинские подразделения пытаются остановить наступление, однако безуспешно.

Российский генерал также упомянул о продвижении войск на запад — в Запорожской и Днепропетровской областях, а севернее — к Купянску и Ямполю, где ведутся боевые действия с разрушениями инфраструктуры.

Информация от Украины

В то же время украинские официальные лица и президент Владимир Зеленский отмечают ограниченный успех противника на фронте. В интервью Sky News Зеленский заявил, что, несмотря на ожидание новых атак РФ, последние три наступательные операции россиян не принесли значительных результатов, хотя Киев готовится к возможным более масштабным атакам.

Украинские командиры утверждают, что в районе Покровска их войска отразили наступление, а данные открытых источников, таких как военный блог DeepState, фиксируют локальные успехи украинской обороны в соседних районах. Вблизи Купянска попытка продвижения российских войск, по словам представителей ВСУ, привела к захвату части противника в плен.

Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной: российские заявления о продвижении вызывают сомнения, а украинская сторона фиксирует локальные контратаки и укрепление обороны.

Обе стороны готовятся к возможным новым наступлениям, что указывает на продолжение боевых действий и необходимость постоянного мониторинга ситуации на востоке страны.

