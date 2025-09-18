Пентагон завершает «Золотой купол» Трампа 18.09.2025, 7:45

1,070

Самую дорогую оборонную программу в истории.

Пентагон завершил разработку плана космической системы противоракетной обороны «Золотой купол», но отказывается раскрывать ее масштабы и стоимость.

Об этом сообщает Вloomberg.

Пентагон объявил о завершении разработки амбициозного плана противоракетной обороны «Золотой купол» под руководством генерала Космических сил Майкла Гетлайна.

Новый формат защиты имеет целью расширить количество и сложность угроз, которые США могут преодолеть, путем интеграции нескольких новых элементов в существующую систему противоракетной обороны.

При этом Пентагон пока не раскрывает никаких подробностей о масштабах и расходах программы «Золотой купол», ссылаясь на вопросы безопасности.

Единственное, что известно, что стоимость проекта, вероятно, будет значительной:

Так, президент Дональд Трамп ранее заявлял, что реализация программы может стоить около 175 миллиардов долларов.

В то же время беспартийное Бюджетное управление Конгресса оценивает, что только сеть космических перехватчиков может обойтись США в 542 миллиарда долларов в течение следующих 20 лет.

Представитель Пентагона отметил, что программа «очень дорогая, но критически важная», ведь позволит США отражать сложные угрозы из космоса.

Критики отмечают, что реализация проекта будет масштабным техническим вызовом, ведь до сих пор ракеты-перехватчики в космосе не размещали. Аналитик Тодд Гаррисон подчеркивает, что даже незначительные изменения в параметрах системы могут увеличить расходы на сотни миллиардов долларов.

Программа «Золотой купол» рискует стать одним из самых амбициозных и противоречивых оборонных проектов США последних лет, соединив новейшие технологии и колоссальные финансовые риски.

Что известно о «Золотом куполе»

«Золотой купол» - это амбициозная американская оборонная программа, которая предусматривает создание космической системы раннего обнаружения и уничтожения вражеских ракет еще до того, как они преодолеют значительную часть траектории.

План предусматривает вывод на орбиту сотен спутников-датчиков для наблюдения, а также боевых аппаратов с лазерным или ракетным оружием для перехвата целей. По данным Reuters, сеть может включать от 400 до 1000 наблюдательных спутников и около 200 боевых, предназначенных для уничтожения ракет в полете.

