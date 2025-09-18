Соловьев «слил» секретное подразделение «Рубикон»: новые детали 18.09.2025, 8:10

Журналисты идентифицировали командира.

Журналист RFE/RL Марк Крутов идентифицировал командира и точную базу подразделения российских беспилотников «Рубикон», которое считается одним из самых эффективных в составе российской армии. Установлено, что руководителем является Сергей Викторович Будников, а база подразделения расположена в ангаре Центра «Патриот» под Москвой.

В частности, Марк Крутов опубликовал подробный тред в Х, где описал, как удалось выяснить руководителя «Рубикона» и место его дислокации. Журналист отметил, что частично информацию удалось получить благодаря коллегам-журналистам Сергею Немалевичу и Yauhen Lehalau, а также архивным материалам OSINT, включая исследование InformNapalm об артиллерийском подразделении, которое обстреливало Мариуполь еще до полномасштабного вторжения России.

По словам Крутова, «Рубикон» не является официальным военным подразделением и не имеет публично зарегистрированной организации. Имя его руководителя долгое время оставалось тайной, однако журналистам удалось обнаружить два благодарственных письма подразделения благотворительной организации «Братское сердце», где упоминается руководитель — Сергей Викторович Будников.

В феврале 2025 года Владимир Соловьев показал «тренировочный центр» «Рубикона» в своем документальном фильме на государственном телевидении. Его сопровождали заместитель министра обороны России Сергей Криворучко и руководитель Управления перспективных межведомственных исследований Евгений Шмырин, который отвечает за разработку «оружия будущего». Некоторые участники видео были размыты, но позже удалось идентифицировать Будникова благодаря семейному фото во «ВКонтакте».

Как говорится в треде, Будникову 37 лет, он служил в 9-й гвардейской артиллерийской бригаде и 61-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, участвовал в боевых действиях вблизи Мариуполя в 2015 году. Его действия также зафиксированы в украинской базе «Миротворец», где указано не менее 19 незаконных пересечений границы в оккупированную Донецкую область в 2023 году.

Где расположена база подразделения «Рубикон»

Местом базирования подразделения «Рубикон» является ангар в Центре «Патриот» под Москвой. Геолокацию удалось установить благодаря анализу видео Соловьева и календаря мероприятий центра, где с сентября 2023 года фиксируются научно-практические занятия Управления перспективных межведомственных исследований и специальных проектов Минобороны России.

Также в заметке говорится, что украинские эксперты оценивают «Рубикон» как чрезвычайно эффективное подразделение беспилотников, способное быстро влиять на ограниченные логистические цели противника. После атаки украинского беспилотника «Лютый» на Центр «Патриот» в мае 2024 года россияне начали строительство новой башни «Панцирь» на территории парка, что вероятно связано с деятельностью подразделения.

