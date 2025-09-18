закрыть
Эксперт: НАТО может сбивать российские цели над Украиной

  • 18.09.2025, 8:55
  • 1,348
Эксперт: НАТО может сбивать российские цели над Украиной

К этому все готово.

Для сбития целей над Украиной силами НАТО почти все готово: большинство нашей ПВО - западная, так что обмен данными и координация будут простыми.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал командир 67-й бригады в 2022-2023 годах, ныне военный аналитик Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Александр Саенко.

«С военной точки зрения это может выглядеть так: самолеты, допустим, с территории Польши взлетают и могут сбивать в западных областях Украины «Шахеды» или ракеты, которые направляются в направлении Польши или других европейских стран», - пояснил Саенко.

По его словам, совместное выполнение боевых задач - это достаточно сложный процесс и он должен быть отработан. Ведь Украина и НАТО имеют большой опыт проведения военных учений, поэтому и с этим проблем возникнуть не должно.

По его мнению, в любом случае, чтобы сбивать цели над Украиной из-за рубежа, или оперировать собственно над украинским небом, нужно надлежащее юридическое оформление.

«Больше проблемы здесь составляет именно юридическая плоскость - разрешение подразделениям Польши или другой страны находиться на территории Украины. Для этого нужно обращение президента в Верховную Раду», - сказал эксперт.

Он считает, что такой шаг нужно сделать уже сейчас, на перспективу, в качестве сигнала партнерам, а лучшим форматом сотрудничества в таком случае было бы отдельное двустороннее соглашение с Украиной.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Стоит напомнить, что в ночь на 10 сентября, Россия во время атаки по Украине, запустила около 20 российских дронов в воздушное пространство Польши.

Для обеспечения безопасности своей страны Польша подняла в небо авиацию и впервые сбивала дроны РФ, да еще и над своей территорией.

В ответ на инцидент НАТО задействовали 4 статьи Альянса. Кроме того, блок начал на днях операцию «Военный страж». Она предусматривает переброску в Польшу от стран-союзников по НАТО определенной техники, чтобы усилить защиту.

