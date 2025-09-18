закрыть
«К нам пришло 10 клиентов, и мы захлебнулись»

  • 18.09.2025, 9:09
  • 2,304
«К нам пришло 10 клиентов, и мы захлебнулись»

Белорусские предприниматели рассказали о неочевидных ошибках.

На днях о своем закрытии объявил в соцсетях один из сервисов доставки готовых рационов, который был на рынке больше восьми лет. В сторис проект сообщал о том, что, возможно, ушел не навсегда. Предприниматели нередко рассказывают нам о своих ошибках, которые поджидали их на бизнес-пути. Журналисты «Онлайнер» решили вспомнить такие истории: что было не так и чем это обернулось. А использовать эту карту «подводных камней» можно не только в бизнесе, но и в найме.

Не оценить, сколько реально может быть клиентов

Семь лет назад о своих ошибках нам рассказывал Игорь — они и сейчас выглядят как «грабли» для начинающих предпринимателей. Свое дело мужчина открыл в 31 год, перебрав до этого множество разных занятий: был и синим воротничком, и белым. У его отца когда-то был бизнес по подбору автоэмалей — этим решил заняться и Игорь, как только скопилась нужная для старта сумма.

— Три месяца я продумывал название: хотелось что-то лаконичное и связанное с красками. В итоге назвались «Фарбос». Параллельно искали помещение, через два месяца нашли: оно было небольшое, на 40 «квадратов», безо всякого ремонта — вообще никакое, убитое. Я сделал там классный ремонт, чтобы принимать клиентов, сделал сайт (довольно дорогой: $1000 за одну страницу), заплатил за логотип, фирменные шрифты, потом закупил качественную немецкую краску, нанял администратора. По сути, я сделал хорошую упаковку проекта — ни у кого из конкурентов в те времена такого не было. Люди ютились в каких-то темных добитых комнатах, а у меня было помещение, в котором можно было бы открыть и офис крупной компании. Когда к нам впервые приехали поставщики, они сказали «Вау!».

Несколько тысяч евро Игорь потратил на прибор, помогающий подбирать эмаль, — в то время в стране мало у кого такой был. «Фарбос» со старта был довольно успешным проектом.

— Мы работали шесть дней в неделю, и каждый день у нас были клиенты и выручка. За пять месяцев мы достигли такого уровня продаж, который многие конкуренты достигали за год-два. Цены у нас были выше, чем у конкурентов, при этом люди шли ко мне за сервисом. Убеждения моих знакомых о том, что люди идут только на низкую цену, поэтому сразу нужно демпинговать, оказались мифом.

То, что в работе было допущено много ошибок, Игорь осознал уже спустя время: признавался, что не понимал всю картину и действовал по наитию.

— Я не пообщался с людьми, которые в этом варятся, не просчитал, когда выйду на окупаемость и сколько заказов в день мне нужно делать для этого, какова будет себестоимость краски и сколько я смогу на ней заработать. То есть я совершил стандартные ошибки молодого предпринимателя.

К тому же я не просчитал, сколько клиентов в день смогу обслуживать. Планировал 40—50 человек, но однажды к нам пришло 10 клиентов, и мы захлебнулись. Только спустя некоторое время после открытия я понял, что краска подбирается около часа. Соответственно, в день мы могли выполнить 8—10 заказов.

Мужчина не представлял, что масштабирование такого проекта будет долгим и очень затратным. Сложностей добавляли и попытки совмещать бизнес с работой в найме — пришлось учиться делегировать и доверять сотрудникам.

В конце концов Игорь понял, что дальше так продолжаться не может, и решил продать бизнес. Покупатель нашелся быстро, буквально за неделю, но на этой сделке мужчина потерял сумму, которой на тот момент хватило бы на полквартиры.

— Я мог бы потратить на запуск вдвое меньше и выручить те же деньги, — признавался он.

Считать своей аудиторией «всех»

У Александра Чикилевского, которого многие знают как успешного шеф-повара, тоже был неудачный опыт в бизнесе.

— На определенном этапе я решил, что уже многое знаю и умею. Думал, что моего опыта хватит для того, чтобы вместе с партнерами открыть свое заведение. Но мы не определили целевую аудиторию, не проанализировали локацию. И, конечно, поплатились за самонадеянность. Я очень долго отходил от этого удара — и эмоционально, и физически, — вспоминал Александр. — Понял одно: прежде чем за что-то браться, просчитай все 10 раз и снова подумай, нужно ли начинать.

При этом за десятилетия в сфере общепита мастер кулинарного искусства пришел и к другому, пожалуй, контрастному выводу: холодная голова — это хорошо, но если глаза горят, надо действовать и не бояться быть заметным. Эта смелость когда-то и привела его к пути, на котором удалось стать успешным и узнаваемым специалистом.

— Шефом я стал примерно в 30 лет. Пришел в ресторан «Амадей» обычным поваром, потихоньку стал разрабатывать свои блюда. Мне всегда хотелось готовить что-то свое, интересное, не по сборнику. Я придумал несколько рецептов, отработал их, чтобы не было стыдно, а потом показал руководству. Потихоньку начал вводить их в меню и со временем стал шефом. А мог бы всю жизнь работать обычным поваром.

Не ждать фейлов и «косяков» на производстве

Команда Fajno Design из Бреста в далеком 2012 году придумала птицу-лампу Marina’s Birds, которая стала их визитной карточкой. Но первые попытки наладить выпуск дизайнерского арт-объекта были с переменным успехом: изделие плохо шлифовали, дуб высушивали не до конца — и птица расходилась. Бывало, разваливалась на части дома у заказчиков, ее хрустальная голова падала с полки и разбивалась. Шли возвраты, страдала репутация.

— Психологически было очень сложно. Повезло, что люди просили не вернуть деньги, а поправить изделие. Птица им нравилась. Сильно думали над упаковкой, потому что порой светильник прилетал к заказчикам в плачевном состоянии: птица мялась, у нее отрывались ноги. Человек присылает фотку из США, а ты над ней сидишь полчаса и все думаешь: и что же надо было делать с этой коробкой, чтобы случилась такая трансформация?

Одним из спасительных для репутации решений стала смена упаковки: дизайнеры стали учитывать мнение производства и «стелить соломку» в потенциально рискованных моментах.

Как раз из-за непонимания того, с чем придется столкнуться в производстве нового объекта, основатели не смогли реалистично прикинуть стоимость процессов, и итоговая цена вышла большей, чем ожидалось. Но это не стало для бренда кардинальной ошибкой: все же слушали более опытных товарищей, которые предупреждали не делать дешево. Кстати, проект Fajno Design работает до сих пор: линейка домашних арт-объектов за 13 лет расширилась, стали делать и более утилитарные вещи вроде настенных крючков и мебельных ручек в стиле минимализма.

Начать бизнес с близким человеком и не обсудить обязательства

Предприниматель, инвестор и бизнес-консультант Инна Щукина говорит, что ситуации, когда друг не вложился деньгами, помогает за компанию, но считает бизнес и своим тоже, не редкость. Она советует еще «на берегу» правильно оформить партнерские соглашения, оптимально — привлечь для этого адвоката.

— К примеру, человек начинает свое дело после вступления в брак — волей-неволей бизнес становится семейным. У супругов, по сути, по 50% доли в бизнесе — если, конечно, у пары нет брачного контракта, где могут быть прописаны другие условия. В случае развода жена или муж собственника может потребовать свою долю. Каким образом я буду ее выплачивать? Сразу или постепенно? Если сразу, не развалит ли это мой бизнес? А если вдруг что-то случится с самим партнером? Как будут вести себя его родственники? Что произойдет с бизнесом в этот момент?

В партнерском соглашении должны быть прописаны зоны ответственности, последствия за невыполнение обязательств, вопросы с родственниками и так далее. Если не договориться об этом на старте, в будущем могут начаться обиды и недопонимания, которые отражаются на бизнесе и могут даже привести к его потере.

Помимо непроговоренных ожиданий, у бизнеса с родственниками или друзьями есть еще один подводный камень: терпимость к неработоспособности сотрудника. Предприниматель не может выгнать такого человека, потому что их связывают общие воспоминания. К примеру, партнер Вася — друг детства, пользу компании не приносит, но его не хочется обидеть, хочется продолжать дружить с ним.

Но построение бизнеса — это ежедневная работа, где важна слаженная командная работа. Поэтому перед владельцем в такой момент появляется важный выбор: «топить» все сделанное или прояснять ситуацию, увольнять неэффективного сотрудника или куда-то переводить его. И затягивать с выбором не стоит, это только усугубляет ситуацию.

Не быть готовым менять работающие решения

Пять лет назад мы общались с основателями гомельского броу-бара Tint. Чтобы открыться, Дарья и Константин вложили порядка $15 тыс. — это были расходы на аренду, ремонт, зарплаты сотрудникам.

В Гомеле бизнес шел успешно, вложения окупились за год с небольшим. И ребята решили открыть салон в Минске — на него ушло уже $25 тыс.

— Минск заставил напрячь все шестеренки, потому что в Гомеле можно было не стараться: там сарафанное радио работало само собой. Там было ощущение, что мы самые умные и разобрались во всем. Минск очень приземлил нас. «Успешного успеха» сразу не случилось, и это заставило задуматься.

Открытие второй студии уже в масштабах столицы стало для ребят новым вызовом. Какое-то время она работала, и неплохо, если судить по рейтингу 4,4 звезды на «Яндекс Картах». Но сейчас она закрыта — под брендом Tint осталась только первая, гомельская локация.

