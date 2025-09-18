закрыть
18 сентября 2025, четверг, 9:47
Израиль уничтожил в Газе 25 террористических башен

  • 18.09.2025, 9:19
Израиль уничтожил в Газе 25 террористических башен

И бросил новый вызов ХАМАС.

Израиль заявил об уничтожении в Газе «25 террористических башен» и высказал новые угрозы ХАМАС, если боевики не сложат оружие и не освободят заложников.

Об этом написал министр обороны Израиля Исраэль Кац в сети Х.

«Вчера, с началом наземной операции и передачей командования дивизионным командирам на местах, в Газе было уничтожено 25 террористических башен! Это огромное и значительное количество», - написал Кац и опубликовал фото одного из уничтоженных зданий.

Он также добавил, что для устранения любой угрозы снайперов «террористы были нейтрализованы», а их инфраструктура уничтожена.

«Жителям Газы было приказано переехать на юг для их безопасности», - добавил чиновник.

Министр обороны Израиля заявил: если боевики не освободят заложников и не сложат оружие, «Газа будет уничтожена и превращена в памятник насильникам и убийцам ХАМАСа».

