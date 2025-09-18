Израиль уничтожил в Газе 25 террористических башен
- 18.09.2025, 9:19
- 1,802
И бросил новый вызов ХАМАС.
Израиль заявил об уничтожении в Газе «25 террористических башен» и высказал новые угрозы ХАМАС, если боевики не сложат оружие и не освободят заложников.
Об этом написал министр обороны Израиля Исраэль Кац в сети Х.
«Вчера, с началом наземной операции и передачей командования дивизионным командирам на местах, в Газе было уничтожено 25 террористических башен! Это огромное и значительное количество», - написал Кац и опубликовал фото одного из уничтоженных зданий.
Он также добавил, что для устранения любой угрозы снайперов «террористы были нейтрализованы», а их инфраструктура уничтожена.
«Жителям Газы было приказано переехать на юг для их безопасности», - добавил чиновник.
Министр обороны Израиля заявил: если боевики не освободят заложников и не сложат оружие, «Газа будет уничтожена и превращена в памятник насильникам и убийцам ХАМАСа».