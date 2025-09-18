закрыть
18 сентября 2025, четверг, 9:47
Министр обороны Польши прибыл в Киев

  • 18.09.2025, 9:31
Министр обороны Польши прибыл в Киев
Владислав Косиняк-Камыш
Фото: Piotr Nowak / PAP

Вместе с делегацией Вооруженных сил.

Вице-премьер-министр — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в четверг, 18 сентября, прибыл с визитом в Киев, сообщает Министерство обороны Польши в соцсети Х.

Косиняк-Камыш приехал вместе с делегацией Минобороны и Вооруженных сил Польши.

В польском ведомстве анонсировали обсуждение вопросов военного сотрудничества, дальнейшей поддержки Украины и ситуации с безопасностью на фоне российской агрессии.

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша готова отправить своих военных в Украину для перенимания опыта по противодействию дронам после того, как более 20 российских беспилотников залетели на территорию страны 10 сентября.

17 сентября в МИД Украины сообщили, что польская делегация прибудет в Украину до конца недели для обсуждения изучения украинского опыта по противодействию БпЛА.

10 сентября в воздушном пространстве Польши зафиксировали 21 российский дрон, значительная часть из них залетела из Беларуси. Предварительно, четыре БпЛА были сбиты силами Польши и НАТО.

