закрыть
18 сентября 2025, четверг, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что можно купить в белорусских магазинах на монету в два рубля

  • 18.09.2025, 9:39
Что можно купить в белорусских магазинах на монету в два рубля

Интересный эксперимент.

Часто мелочь просто валяется у нас в кармане, и кажется, что на нее ничего не купишь. «Точка» решила проверить, реально ли найти в магазине продукты, которые можно оплатить всего одной монетой, хотя и самой крупной по номиналу — два рубля.

Журналисты выбирали товары только отечественных производителей. Покупать решили поштучный товар — упакованный, фасованный или в отдельной емкости/таре. Цены смотрели в двух крупных торговых сетях — учитывали наименьшие. Акции и скидки оставили без внимания, ведь сегодня они есть, а завтра нет.

Мясные изделия и консервы

Двух рублей сейчас хватит на один вареный паштет из мяса птицы в оболочке, при этом видов таких паштетов довольно много.

Например, «Мишутка Детский» (90 г) стоит 1,5 рубля, паштет без названия для детей дошкольного и школьного возраста (90 г) — 1,88 рубля, «Грибной» и «Утиный» (180 г) — 1,87 и 1,89 рубля соответственно.

Доступны за 2 рубля и 100-граммовые мясные паштетные консервы. Например, от «Белой хатки» в ассортименте — по 1,07−1,09 рубля.

Овощи

На монету номиналом в два рубля можно купить один-два килограмма овощей.

Например, раннюю белокочанную капусту (0,78 рубля за кг), свежую свеклу урожая 2025 года (0,75 рубля за кг) или свеклу «цилиндр» (1,42 рубля за кг), а также свежую морковь (0,64 рубля за немытую и 1,7 рубля за мытую).

Ранний картофель обойдется в 0,88 рубля за килограмм, а лук — в 1,29 рубля.

Молоко и кефир

За «двушку» можно приобрести молоко марок «Славянские традиции» или «Бабушкина крынка» (1,5% жирности, 900 мл) — все за 1,89 рубля. Либо же «Бабушкину крынку» (3,2% жирности, 200 мл) по цене 0,79 рубля.

Кефир менее чем за 2 рубля представлен в широком ассортименте: кефирный продукт с пробиотиками и лактулозой «Савушкин» (1,5%, 415 г) — 1,21 рубля, обезжиренный кефир «Бабушкина крынка» (900 г) — 1,59 рубля, кефир «Славянские традиции» (1,5%, 900 мл) — 1,63 рубля, кефир «Свежие новости» (2,5%, 900 г) — 1,8 рубля и кефир «Славянские традиции» (2,5%, 900 мл) — 1,86 рубля.

Если не рассматривать ПЭТ-упаковку, то кефир в пакете «Здравушка-Милк» (3,2%, 1 л) обойдется в 1,99 рубля.

Биопродукты, пасты, творог и сметана

Двух рублей хватит и на другую молочку — максимум на один-два товара.

Например, кисломолочные биопродукты «Бифитат» (2,5%, 500 г) — 1,28 рубля и «ДарАйран» от «Молочного мира» (1,5%, 500 г) — 1,51 рубля, молочный коктейль с ароматом ванили и сливок «Сладкая жизнь» (2,5%, 210 г) — 1,6 рубля, простокваша «Мечниковская» (4%, 380 г) — 1,67 рубля.

Взбитые творожные десерты в ассортименте от «Молочного гостинца» (7%, 125 г) стоят 1,47 рубля, творожные десертные пасты «Савушкин» (3,5%, 120 г) — 1,49 рубля.

Некоторый творог в баночках также доступен за эти деньги. Например, мягкий творог «Минская марка» (4%, 150 г) — 1,08 рубля, «101 зерно+сливки» от «Савушкин» (5%, 130 г) — 1,54 рубля.

Можно купить и сметану: 180 г сметаны «Брест-Литовск» жирностью 15% стоят 1,51 рубля, а 20% — 1,76 рубля.

Творожные сырки

Выбор глазированных и творожных сырков за 2 рубля достаточно большой. В зависимости от жирности, наличия глазури, веса и производителя сырки стоят от 0,81 рубля за штуку.

Например, глазированный сырок от «Молочной страны» с печеньем и вареной сгущенкой (20%, 40 г) — 0,81 рубля, творожный глазированный сырок «Вареная сгущенка» от «Беллакта» (18%, 40 г) — 0,92 рубля, творожный глазированный сырок с карамельной начинкой и вкусом арахиса марки «ТОП» (20%, 40 г) — 0,93 рубля, творожный сырок «Любимый» с ванилином (8,5%, 40 г) — от 1,41 рубля, творожный сырок сладкий с наполнителями «ваниль-мак» и кусочками мармелада «Савушкин» (9%, 100 г) — 1,77 рубля.

Крупы и макароны

Двухрублевой монеты хватит на одну-две пачки крупы или макарон.

Ячменная ячневая крупа «Панский гатунак» (750 г) — 0,98 рубля, перловая «Империя злаков» (800 г) — 0,99 рубля, перловая крупа «Столичная мельница» (800 г) — 1,28 рубля, ячневая той же марки (900 г) — 1,39 рубля.

Овсяные хлопья «Хутар Млынок» (500 г) — 1,25 рубля, овсяная крупа «Хутар Млынок» (1 кг) — 1,87 рубля, гороховая крупа «Панский гатунак» (1 кг) — 1,98 рубля.

Макаронные изделия «Лиграно», рифленые перья (550 г) — 1,38 рубля, рожки-соломки «Пастораль» (900 г) — 1,52 рубля, рифленые перья «Лидские» (900 г) — 1,54 рубля.

Мука

Двух рублей хватает на две упаковки муки весом по килограмму.

Пшеничная мука «Столичная» второго сорта (М12−25) — 0,89 рубля, первого (М36−30) — 1,28 рубля, высшего (М54−28) — 1,64 рубля.

Мука «Классика» и «Премиум» от «Лидской муки» — 1,71 и 1,84 рубля соответственно.

Ржаная цельнозерновая мука «Уладар» — 1,15 рубля за килограмм, ржаная обдирная «Лидская» — 1,41 рубля.

Хлеб и хлебобулочные изделия

За 2 рубля можно купить хлеба, как правило, нарезанного и в упаковке — не более двух товаров.

Ржаной хлеб «Сучасны» (350 г) — 0,93 рубля, «Пшанiчка» (250 г) — 1,2 рубля, «Маг» (350 г) — 1,34 рубля (без семечек) и 1,94 рубля (с семечками), «Марусин» (400 г) — 1,5 рубля.

Батон «Находка» (225 г) — 0,68 рубля, «Любимый» (210 г) — 1,01 рубля, «Традиционный» (225 г) — 1,17 рубля, «Стольный» (440 г) — 1,59 рубля, «Нарезной» (210 г) — 1,49 рубля и (420 г) — 1,69 рубля, «Семейные традиции» (420 г) — 1,88 рубля, «Аппетитный» (480 г) — 1,88 рубля.

Печенье, вафли и сухари

За 2 рубля можно купить максимум три единицы товаров этой категории.

Вафли «Витоша» (27 г) — 0,59 рубля, бублик «Ванильный» (100 г) — 0,86 рубля, вафельный батончик «Витьба» (35 г) — 0,89 рубля, печенье «Слодыч» (100 г) — 0,99 рубля, бублик с маком (100 г) — 1,12 рубля, сушка «Очень!» с кунжутом (200 г) — 1,85 рубля, сухари «Ладушки» с фруктозой (250 г) — 1,93 рубля.

Мороженое

Двух рублей хватит максимум на одно мороженое, как правило, в вафельном стаканчике или эскимо.

«Лед сладкий» с ароматом лимона или арбуза (70 г) — 1,31 рубля, «ТОП шоколад» (70 г) — 1,38 рубля, «Сладкая малина» Soletto (75 г) — 1,41 рубля, «Коровка» (65 г) — 1,56 рубля, ванильное мороженое «Моя Аленка» (65 г) — 1,56 рубля.

Пломбир с ванилью или шоколадным вкусом (вафельный стаканчик) — 1,84 рубля.

Две-три единицы товара максимум

Цены в магазинах отличаются, но не в разы. Вдобавок многие товары за 2 рубля являются социально значимыми, их стоимость контролирует государство.

Двух рублей хватает на одну-две единицы продовольствия или даже на три, если брать овощи или вафли.

Соли на 2 рубля можно купить сразу пять пачек: килограммовый пакет от «Беларуськалия» — 0,38 рубля, от «Мозырьсоли» — 0,6 рубля.

Ужин будет сытным

Если в кармане есть два рубля, на них можно собрать продуктовый набор: 2 кг моркови (0,64 рубля) и батон (0,68 рубля) — сдача 4 копейки. Или килограмм капусты (0,78 рубля) и мясной паштет (1,07 рубля) — сдача 15 копеек.

Можно купить килограмм пшеничной муки второго сорта (0,89 рубля) и коробочку молока 200 мл (0,79 рубля) — сдача 32 копейки. Либо вафли (0,59 рубля) и мороженое (1,38 рубля) — сдача 3 копейки.

Также на два рубля можно взять 2 кг крупы (по 750−800 г каждая) или упаковку макарон весом 900 г.

В одной пачке макарон такого веса примерно 3−3,2 тыс. калорий.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин