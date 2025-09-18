Что можно купить в белорусских магазинах на монету в два рубля 18.09.2025, 9:39

Интересный эксперимент.

Часто мелочь просто валяется у нас в кармане, и кажется, что на нее ничего не купишь. «Точка» решила проверить, реально ли найти в магазине продукты, которые можно оплатить всего одной монетой, хотя и самой крупной по номиналу — два рубля.

Журналисты выбирали товары только отечественных производителей. Покупать решили поштучный товар — упакованный, фасованный или в отдельной емкости/таре. Цены смотрели в двух крупных торговых сетях — учитывали наименьшие. Акции и скидки оставили без внимания, ведь сегодня они есть, а завтра нет.

Мясные изделия и консервы

Двух рублей сейчас хватит на один вареный паштет из мяса птицы в оболочке, при этом видов таких паштетов довольно много.

Например, «Мишутка Детский» (90 г) стоит 1,5 рубля, паштет без названия для детей дошкольного и школьного возраста (90 г) — 1,88 рубля, «Грибной» и «Утиный» (180 г) — 1,87 и 1,89 рубля соответственно.

Доступны за 2 рубля и 100-граммовые мясные паштетные консервы. Например, от «Белой хатки» в ассортименте — по 1,07−1,09 рубля.

Овощи

На монету номиналом в два рубля можно купить один-два килограмма овощей.

Например, раннюю белокочанную капусту (0,78 рубля за кг), свежую свеклу урожая 2025 года (0,75 рубля за кг) или свеклу «цилиндр» (1,42 рубля за кг), а также свежую морковь (0,64 рубля за немытую и 1,7 рубля за мытую).

Ранний картофель обойдется в 0,88 рубля за килограмм, а лук — в 1,29 рубля.

Молоко и кефир

За «двушку» можно приобрести молоко марок «Славянские традиции» или «Бабушкина крынка» (1,5% жирности, 900 мл) — все за 1,89 рубля. Либо же «Бабушкину крынку» (3,2% жирности, 200 мл) по цене 0,79 рубля.

Кефир менее чем за 2 рубля представлен в широком ассортименте: кефирный продукт с пробиотиками и лактулозой «Савушкин» (1,5%, 415 г) — 1,21 рубля, обезжиренный кефир «Бабушкина крынка» (900 г) — 1,59 рубля, кефир «Славянские традиции» (1,5%, 900 мл) — 1,63 рубля, кефир «Свежие новости» (2,5%, 900 г) — 1,8 рубля и кефир «Славянские традиции» (2,5%, 900 мл) — 1,86 рубля.

Если не рассматривать ПЭТ-упаковку, то кефир в пакете «Здравушка-Милк» (3,2%, 1 л) обойдется в 1,99 рубля.

Биопродукты, пасты, творог и сметана

Двух рублей хватит и на другую молочку — максимум на один-два товара.

Например, кисломолочные биопродукты «Бифитат» (2,5%, 500 г) — 1,28 рубля и «ДарАйран» от «Молочного мира» (1,5%, 500 г) — 1,51 рубля, молочный коктейль с ароматом ванили и сливок «Сладкая жизнь» (2,5%, 210 г) — 1,6 рубля, простокваша «Мечниковская» (4%, 380 г) — 1,67 рубля.

Взбитые творожные десерты в ассортименте от «Молочного гостинца» (7%, 125 г) стоят 1,47 рубля, творожные десертные пасты «Савушкин» (3,5%, 120 г) — 1,49 рубля.

Некоторый творог в баночках также доступен за эти деньги. Например, мягкий творог «Минская марка» (4%, 150 г) — 1,08 рубля, «101 зерно+сливки» от «Савушкин» (5%, 130 г) — 1,54 рубля.

Можно купить и сметану: 180 г сметаны «Брест-Литовск» жирностью 15% стоят 1,51 рубля, а 20% — 1,76 рубля.

Творожные сырки

Выбор глазированных и творожных сырков за 2 рубля достаточно большой. В зависимости от жирности, наличия глазури, веса и производителя сырки стоят от 0,81 рубля за штуку.

Например, глазированный сырок от «Молочной страны» с печеньем и вареной сгущенкой (20%, 40 г) — 0,81 рубля, творожный глазированный сырок «Вареная сгущенка» от «Беллакта» (18%, 40 г) — 0,92 рубля, творожный глазированный сырок с карамельной начинкой и вкусом арахиса марки «ТОП» (20%, 40 г) — 0,93 рубля, творожный сырок «Любимый» с ванилином (8,5%, 40 г) — от 1,41 рубля, творожный сырок сладкий с наполнителями «ваниль-мак» и кусочками мармелада «Савушкин» (9%, 100 г) — 1,77 рубля.

Крупы и макароны

Двухрублевой монеты хватит на одну-две пачки крупы или макарон.

Ячменная ячневая крупа «Панский гатунак» (750 г) — 0,98 рубля, перловая «Империя злаков» (800 г) — 0,99 рубля, перловая крупа «Столичная мельница» (800 г) — 1,28 рубля, ячневая той же марки (900 г) — 1,39 рубля.

Овсяные хлопья «Хутар Млынок» (500 г) — 1,25 рубля, овсяная крупа «Хутар Млынок» (1 кг) — 1,87 рубля, гороховая крупа «Панский гатунак» (1 кг) — 1,98 рубля.

Макаронные изделия «Лиграно», рифленые перья (550 г) — 1,38 рубля, рожки-соломки «Пастораль» (900 г) — 1,52 рубля, рифленые перья «Лидские» (900 г) — 1,54 рубля.

Мука

Двух рублей хватает на две упаковки муки весом по килограмму.

Пшеничная мука «Столичная» второго сорта (М12−25) — 0,89 рубля, первого (М36−30) — 1,28 рубля, высшего (М54−28) — 1,64 рубля.

Мука «Классика» и «Премиум» от «Лидской муки» — 1,71 и 1,84 рубля соответственно.

Ржаная цельнозерновая мука «Уладар» — 1,15 рубля за килограмм, ржаная обдирная «Лидская» — 1,41 рубля.

Хлеб и хлебобулочные изделия

За 2 рубля можно купить хлеба, как правило, нарезанного и в упаковке — не более двух товаров.

Ржаной хлеб «Сучасны» (350 г) — 0,93 рубля, «Пшанiчка» (250 г) — 1,2 рубля, «Маг» (350 г) — 1,34 рубля (без семечек) и 1,94 рубля (с семечками), «Марусин» (400 г) — 1,5 рубля.

Батон «Находка» (225 г) — 0,68 рубля, «Любимый» (210 г) — 1,01 рубля, «Традиционный» (225 г) — 1,17 рубля, «Стольный» (440 г) — 1,59 рубля, «Нарезной» (210 г) — 1,49 рубля и (420 г) — 1,69 рубля, «Семейные традиции» (420 г) — 1,88 рубля, «Аппетитный» (480 г) — 1,88 рубля.

Печенье, вафли и сухари

За 2 рубля можно купить максимум три единицы товаров этой категории.

Вафли «Витоша» (27 г) — 0,59 рубля, бублик «Ванильный» (100 г) — 0,86 рубля, вафельный батончик «Витьба» (35 г) — 0,89 рубля, печенье «Слодыч» (100 г) — 0,99 рубля, бублик с маком (100 г) — 1,12 рубля, сушка «Очень!» с кунжутом (200 г) — 1,85 рубля, сухари «Ладушки» с фруктозой (250 г) — 1,93 рубля.

Мороженое

Двух рублей хватит максимум на одно мороженое, как правило, в вафельном стаканчике или эскимо.

«Лед сладкий» с ароматом лимона или арбуза (70 г) — 1,31 рубля, «ТОП шоколад» (70 г) — 1,38 рубля, «Сладкая малина» Soletto (75 г) — 1,41 рубля, «Коровка» (65 г) — 1,56 рубля, ванильное мороженое «Моя Аленка» (65 г) — 1,56 рубля.

Пломбир с ванилью или шоколадным вкусом (вафельный стаканчик) — 1,84 рубля.

Две-три единицы товара максимум

Цены в магазинах отличаются, но не в разы. Вдобавок многие товары за 2 рубля являются социально значимыми, их стоимость контролирует государство.

Двух рублей хватает на одну-две единицы продовольствия или даже на три, если брать овощи или вафли.

Соли на 2 рубля можно купить сразу пять пачек: килограммовый пакет от «Беларуськалия» — 0,38 рубля, от «Мозырьсоли» — 0,6 рубля.

Ужин будет сытным

Если в кармане есть два рубля, на них можно собрать продуктовый набор: 2 кг моркови (0,64 рубля) и батон (0,68 рубля) — сдача 4 копейки. Или килограмм капусты (0,78 рубля) и мясной паштет (1,07 рубля) — сдача 15 копеек.

Можно купить килограмм пшеничной муки второго сорта (0,89 рубля) и коробочку молока 200 мл (0,79 рубля) — сдача 32 копейки. Либо вафли (0,59 рубля) и мороженое (1,38 рубля) — сдача 3 копейки.

Также на два рубля можно взять 2 кг крупы (по 750−800 г каждая) или упаковку макарон весом 900 г.

В одной пачке макарон такого веса примерно 3−3,2 тыс. калорий.

