18 сентября 2025, четверг, 10:02
Секретные отчеты: население России сократится на четверть

  • 18.09.2025, 9:51
Секретные отчеты: население России сократится на четверть

ГУР раскрыло тайные данные Кремля.

В ближайшие 50 лет население России сократится на 25%, о чем свидетельствуют демографические прогнозы. Основной причиной таких показателей является война, из-за которой РФ потеряла уже более миллиона граждан.

Об этом сообщает украинская разведка в Telegram.

«Последствия войны для агрессора - в России ожидают сокращения численности населения на 25%. Согласно закрытым демографическим отчетам, которые циркулируют в документообороте на России, численность населения государства-агрессора в ближайшие 50 лет может сократиться минимум на 25%», - написали в разведке.

Сообщается, что уже сейчас предприятия РФ испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов.

Наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах государства-агрессора, откуда Кремль выслал большинство мужчин на войну.

Разведка напоминает, что во время боевых действий РФ потеряла более миллиона солдат своей армии - убитыми и ранеными, и большинство - мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, которые составляют основу демографической пирамиды.

«Чтобы замедлить кризисные проявления в демографии и экономике, российские чиновники предлагают активнее привлекать трудовых мигрантов. Их, кстати, тоже активно вербуют для участия в преступной войне», - добавили в ГУР МО.

Напомним, согласно данным Росстата, с января по май 2022 года, когда агрессор совершил полномасштабное вторжение в Украину, население РФ сократилось на 430,3 тысячи человек.

