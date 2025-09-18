Из «тропиков» в «Арктику»: когда в Беларусь придут первые заморозки и снег 1 18.09.2025, 10:04

Во второй половине сентября страну ждет резкий контраст в погоде.

По данным Белгидромета, в пятницу, 19 сентября, будет облачно с прояснениями. В северо-западных районах дожди начнутся ночью, а днем пройдут местами по стране. В некоторых районах возможны грозы. Ветер западных направлений станет порывистым, а днем местами даже сильным. Ночью температура составит +6…13°C, днем — от +15°C на севере до +23°C на юго-западе.

В субботу, 20 сентября, ночью Беларусь останется под влиянием уходящего фронта, а днем погоду начнет формировать теплый антициклон с юга. Ночью будет облачно с прояснениями и местами возможны кратковременные дожди, днем осадков почти не ожидается. В утренние часы кое-где может появиться слабый туман. Ветер западной четверти, умеренный, местами с порывами. Ночью температура составит +8…15°C, а днем разница будет заметной: от +18°C на северо-востоке до +26°C на юго-западе страны.

Как пишет телеграм-канал «Метеовайб», в воскресенье, 21 сентября, станет еще жарче — +22…29°C, а в понедельник жара, скорее всего, сохранится. Синоптики не исключают установления новых рекордов дневной температуры.

Но уже вскоре ситуация резко изменится. На северо-запад Европы сместится мощный антициклон, и с северных широт начнут поступать арктические воздушные массы. После прохождения холодного фронта, примерно к середине следующей недели, температура в регионе может резко снизиться — дневные максимумы будут держаться около +10°C.

