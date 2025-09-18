Дроны атаковали российский Волгоград, где работает предприятие «Лукойла»
- 18.09.2025, 10:15
- 1,796
Местные жители насчитали более десятка взрывов.
В ночь на 18 сентября дроны предположительно атаковали предприятие «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в российском Волгограде, местные жители сообщали о более чем десятке взрывов.
По сообщениям местных жителей, был слышен звук мотора и взрывы в южной части города Волгоград. Также о громких звуках сообщали жители соседних населенных пунктов, писал Telegram-канал Shot.
В аэропорту Волгограда ввели план «Ковер». Были отменены два московских рейса.
Губернатор области заявил, что из-за падения обломков БПЛА были выбиты стекла и повреждена крыша в двух частных домовладениях в Красноармейском районе. Без пострадавших.
В соцсетях предполагают, что целью беспилотников было предприятие концерна «Лукойл», который обеспечивает топливом армию государства-агрессора.
Российское же Минобороны заявило, что в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ростовской, Волгоградской, Курской и Белгородской областей и над оккупированным Крымом.