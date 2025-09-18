Политолог: Этап правления Лукашенко будет восприниматься как фарс 5 18.09.2025, 10:22

Старую собаку не научишь новым трюкам.

Политолог Аркадий Мошес рассказал в комментарии gazetaby о том, стоит ли ожидать вмешательства Китая на польско-белорусской границе и какую ошибку совершает Лукашенко.

— Если бы он посмотрел на мир немножко по-другому, в том числе глазами китайцев — ему следовало бы безотлагательно завершить операцию «Мигранты». Преподнести это так, что ради сохранения транзита, хороших отношений с Китаем и улучшения плохих, но необходимых отношений с Европой, он на это идет.

Хотя Польше, кстати, этого не хватит — список Радослава Сикорского содержит четкие позиции: Анджей Почобут, ксендз Генрих Околотович, потенциально могут быть и более серьезные вопросы о роли католической церкви в Беларуси.

Тем не менее, если бы Лукашенко попытался разрешить белорусско-польский кризис, прекратил быть военным придатком России — может быть, что-то и получилось бы. Но он идет по более легкому, как ему кажется, пути, не понимая, что никто теперь не будет выстраивать новую большую геополитическую парадигму вследствие освобождения двух десятков заложников.

Не зря говорят, что старую собаку не научишь новым трюкам. Для Беларуси то, что происходит — трагедия, а для будущих учебников истории этот этап правления Лукашенко будет восприниматься как фарс.

