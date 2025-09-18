В Гродно умер панк-музыкант — создатель известной площадки 18.09.2025, 10:34

1,652

Дмитрий Карпович

Прощание состоится 19 сентября в храме Николая Чудотворца.

Гродненский панк-музыкант Дмитрий Карпович умер 17 сентября 2025 года. Прощание с ним состоится 19 сентября в храме Николая Чудотворца на улице Филарета, 1/1, пишет Hrodna.life со ссылкой на знакомых Карповича.

Дмитрий Карпович — представитель панк-сцены Гродно. Играл в группе «Твой город». В 2008 году музыкант стоял у истоков создания «ДК имени Грека» — места, где проводились андеграундные концерты.

Изначально это была репетиционная точка, которая превратилась в площадку для концертов. В «ДК» приезжала минская панк-группа «Бостонское чаепитие», выступали гродненские группы «В.К.Л.» и «КальЯн».

Анализируя вклад «ДК» в развитие гродненской независимой сцены, лидер группы «Прощай Привычка» Евгений Никитин отмечал, что площадка стала для него отправной точкой: «Энергетически у этого места был магнит, и это выражалось в том, что ты туда мог прийти не по какой-то причине, а просто так».

Стилистических рамок, которые бы сдерживали музыкантов, не было. «Единственным условием для проведения концерта было наличие электричества в розетках, хорошее настроение выступающих и такое же настроение у слушателей», — говорит Никитин.

Площадка просуществовала до 2012 года. После здание, где находилась репточка, снесли для строительства дорожной развязки. По словам Никитина, процесс закрытия был «вялотекущим». Окончательные даты ликвидации несколько раз переносили: «Сказать, что было больно — это значит ничего не сказать, нам больше негде было петь».

В 2017 году фотограф Евгений Кондратович организовал выставку, посвященную истории площадки «ДК». Также в единственном экземпляре была издана книга, в которую вошло 70 фото.

