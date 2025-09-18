Китайский автопром оказался в губоком кризисе 18.09.2025, 10:34

2,114

иллюстративное фото

Госпрограммы роста обернулись падением продаж и ценовыми войнами.

В Китае назревает масштабный кризис в автомобильной отрасли. Многолетние государственные субсидии и планы, ориентированные на рост производства, привели к появлению сотен новых автозаводов и избытку машин, который внутренний рынок не способен поглотить, сообщает Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

В результате — обвал цен и «порочный круг». На складах и у дилеров скапливаются непроданные автомобили, которые распродаются с огромными скидками или перепродаются как «подержанные», хотя не имеют пробега. В Чэнду, например, компания Zcar предлагает более 5 тысяч новых машин с уценкой до 60%.

Аналитики называют ситуацию «саморазрушительной конкуренцией». Автопроизводители и дилеры искусственно раздувают показатели продаж, регистрируя машины, которые так и не находят покупателей. Часть автомобилей уходит на серый рынок, другая — отправляется за границу как «бэушные», третья — оказывается на автомобильных кладбищах.

По данным Gasgoo Automotive Research Institute, мощности китайских заводов позволяют выпускать вдвое больше машин, чем реально покупается: в 2024 году произведено 27,5 млн автомобилей при потенциале более 50 млн. Особенно остро кризис затронул сегмент бензиновых авто, спрос на которые падает на фоне господдержки электромобилей.

Эксперты прогнозируют, что выжить смогут лишь немногие бренды: из 129 производителей электромобилей к 2030 году останется около 15. Тем не менее местные власти продолжают стимулировать выпуск, опасаясь закрытия заводов и роста безработицы.

По мнению аналитиков, Китай рискует повторить сценарий своего рынка недвижимости: стремительный рост, подпитанный госполитикой, оборачивается кризисом перепроизводства и падением рентабельности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com