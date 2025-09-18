«Ливерпуль» забил на последних секундах, ПСЖ разгромил «Аталанту»: все результаты ЛЧ 18.09.2025, 10:36

1,002

«Бавария» взяла верх над лондонским «Челси».

Футбольный клуб «Ливерпуль» одержал победу над мадридским «Атлетико» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча, прошедшая 17 сентября на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 3:2 в пользу англичан. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

В этот же игровой день действующий обладатель Лиги чемпионов — французский ПСЖ — крупно обыграл итальянскую «Аталанту» со счетом 4:0 на своем поле.

Также впервые в истории турнира свои первые очки в Лиге Чемпионов набрали норвежский «Буде-Глимт» (2:2 против пражской «Славии») и кипрский «Пафос» (0:0 в гостях с греческим «Олимпиакосом»). В других матчах миланский «Интер» обыграл амстердамский «Аякс» (2:0), а мюнхенская «Бавария» взяла верх над лондонским «Челси» (3:1).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com