Россиянам начали массово продавать просроченные продукты

Названы главные причины.

В России растет число случаев продажи просроченных продуктов питания. Ежемесячно Роспотребнадзор в ходе проверок выявляет более 18 тыс. подобных нарушений. При этом введение цифровой маркировки продуктов, которая должна предупреждать об истечении срока годности товара на кассе, не решает проблему. В связи с этим Роспотребнадзор предложил штрафовать продавцов некачественных продуктов в автоматическом режиме по аналогии с «автоштрафами» за нарушение ПДД, пишут «Известия» со ссылкой на разработанный ведомством законопроект.

При этом сами штрафы за подобное правонарушение уже установлены на уровне техрегламента Таможенного союза. Так, для индивидуальных предпринимателей предусмотрены санкции от 30 до 40 тыс. руб. с конфискацией просроченного товара, а для юрлиц — от 300 до 600 тыс. Однако, как отметили в Роспотребнадзоре, в целях снижения административной нагрузки на бизнес взыскания начнут действовать только с 2026 года. Также в законопроекте предлагается ввести штраф в размере 50 тыс. руб. для продавцов, которые не зарегистрировались в системе маркировки. По данным Роспотребнадзора, за год — с августа 2024-го по август 2025-го — в России было зафиксировано 179,5 млн продаж товаров, не проведенных через систему. За год показатель вырос на 56 млн.

Реализация просроченных товаров происходит, прежде всего, из-за моратория на проверки бизнеса, который пользуется отсутствием полноценных санкций, и даже если факт продажи просрочки выявляется, то нарушитель зачастую не привлекается к ответственности, говорит глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. По его словам, с помощью системы маркировки можно достоверно зафиксировать факт реализации просроченного товара, а наличие неотвратимости наказания станет «хорошей мерой профилактики» для тех, кто торгует некачественными продуктами.

Инициативу поддержал зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. «Мы не случайно вводим в стране цифровизацию, чтобы ускорять, облегчать и удешевлять многие процессы, в том числе вынесение штрафов», — отметил депутат. В то же время глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин заявил, что бизнес категорически против «автоштрафов». По его словам, штрафы очень трудно оспорить, а если они будут выписываться автоматически, это усугубит положение предпринимателей, которые и без того переживают непростые времена.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отметил, что единственной эффективной мерой против продажи просроченной продукции может стать ее блокировка на кассе. По его словам, даже крупные штрафы не останавливают недобросовестных продавцов, а любая проверка со стороны Роспотребнадзора требует согласования с Генпрокуратурой. При этом в подавляющем большинстве случае такие инспекции заканчиваются вынесением предупреждения, заключил Шапкин.

