Столько белорусы набрали кредитов в польских банках

Столько белорусы набрали кредитов в польских банках1
- 18.09.2025, 10:52
Цифра впечатляет.
По данным Бюро кредитной информации, на конец июня в Польше было 24 тыс. белорусов, взявших кредиты в местных банках.
Из обязательствами перед ними составляли 4,2 млрд злотых или около 1 млрд долларов, приводит такие данные портал Puls Biznesu со ссылкой на Бюро кредитной информации.
Всего, как сообщает эта структура, 265 тыс. иностранных граждан (в основном, украинцев и белорусов) получили в польских банках 25,7 млрд злотых, из которых 21 млрд (82% всех обязательств) составили ипотечные кредиты. 14% — это потребительские кредиты, а ещё 4% — кредитные карты, рассрочки, небанковские займы и пр.
На иностранных заёмщиков приходится 8% в кредитном портфеле польских банков.