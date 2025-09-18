Каким будет iPhone 18: появились инсайды 18.09.2025, 10:49

Опубликованы первые утечки с планами компании Apple.

Шумиха вокруг свежей презентации Apple и сверхтонкого iPhone 17 Air еще не утихла, а фанаты «яблочной» техники уже размышляют, каким может быть следующий смартфон от американской компании. И уже даже успели появиться первые утечки с планами техногиганта.

Как пишет издание Gizmo China, новый отчет китайского инсайдера Setsuna Digital указывает на то, что Apple берет курс на уменьшение выреза Dynamic Island, который не полюбился пользователям iPhone. Впрочем, данные пока не обещают одного из самых ожидаемых обновлений дизайна.

Сейчас в вырезе Dynamic Island прячутся датчики Face ID и фронтальная камера. Из-за этого в верхней части экрана iPhone образуется заметный большой вырез, который не нравится пользователям. Убрать его полностью Apple пока не может. Однако, вероятно, в 2026 году компания представит более компактную его версию. Это означает, что размещение Face ID и камеры непосредственно под дисплеем пока воплотить не удастся. Хотя слухи о том, что производитель работает над этим, ходят уже давно.

Такая утечка вполне согласуется со слухами о планах Apple на 2026 год, которые могут принести другие изменения в линейку смартфонов. В частности предполагают, что следующей осенью может увидеть первый складной iPhone. Тем не менее, технология размещения датчиков под дисплеем может появиться раньше всего в линейке iPhone 19 или, возможно, в специальной юбилейной версии 2027 года.

Компания Setsuna Digital имеет определенный авторитет: она верно раскрыла информацию о системе охлаждения iPhone 17 с испарительной камерой, хотя ее послужной список не безупречен. Как всегда, к подобным ранним утечкам следует относиться с долей скептицизма.

Впрочем, если предоставленная утечкой информация соответствует действительности, iPhone 18 будет скорее усовершенствованием, чем редизайном. Apple, похоже, не спешит с переходом на безрамочный экран. Также американский производитель пока сильно отстает от таких конкурентов, как Samsung, продолжающих активно продвигать складные устройства. Пока что лишь компактный экран Dynamic Island выглядит следующим шагом в медленном движении Apple к более чистому дисплею.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com