закрыть
18 сентября 2025, четверг, 11:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мерц: Германия стоит на пороге переломного момента

1
  • 18.09.2025, 10:55
  • 1,370
Мерц: Германия стоит на пороге переломного момента
Фридрих Мерц

Канцлер призвал правительство сделать правильный выбор.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна находится на опасном переломном этапе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во время выступления в Бундестаге он подчеркнул, что правительство сделает «правильный выбор» для защиты свободы, экономического процветания и социальной сплоченности страны. В своей речи политик обозначил приоритеты для правящей коалиции, подчеркнув необходимость реформ для выхода Германии из стагнации.

По данным Bloomberg, канцлер сталкивается с усиленным давлением выполнить обещания по оживлению экономики, которая уже длительное время находится в стагнации, а также преодолеть высокие цены на энергоносители и сложную бюрократическую систему.

Ожидается, что правительство значительно увеличит расходы на вооруженные силы и модернизацию инфраструктуры за счет привлечения долгового финансирования. Кроме того, планируется принятие пакета мер, направленных на стимулирование краткосрочного экономического роста.

Издание также напоминает, что экономическая политика Мерца имеет значение не только для Германии, но и для всей Европы. Глобальные инвесторы внимательно следят за тем, сможет ли Берлин реализовать анонсированные меры. Многие финансовые менеджеры выражают обеспокоенность отставанием европейских рынков на фоне бурного роста акций в США, связанного с развитием искусственного интеллекта, и лучших результатов Китая на развивающихся рынках.

24 августа Мерц призвал Берлин искать новых торговых партнеров, выходя за пределы соглашения между США и ЕС, предусматривающим 15% пошлины на европейские товары.

Канцлер также заявил, что до конца года правительство должно решить базовые вопросы по системам социального обеспечения, подчеркнув необходимость ограничения расходов на занятость, пенсии и здравоохранение. По его словам, социальные системы Германии должны быть адаптированы к будущим потребностям.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин