Максим Винярский: Сотрудники колоний боятся 18.09.2025, 11:03

Максим Винярский

Фото: Радыё Свабода

Если ты идешь против своего народа, рано или поздно тебя это может коснуться.

Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского осудили на 5 лет за якобы «подготовку к участию в массовых беспорядках». 11 сентября активиста вместе с другими заключенными отпустили из-за решетки и вывезли к литовской границе. «Радые Свабода» расспросила бывшего заключенного о настроениях осужденных, правах человека за решеткой и поддержке общества.

Сотрудники колоний знают, какое реальное отношение людей к властям, говорит Максим Винярский. Некоторые даже разделяют взгляды большинства белорусов, а некоторые боятся, добавляет он.

«Если ты идешь против своего народа, несешь насилие, репрессии, то рано или поздно и тебя это может коснуться. Недавно в колонию попал сотрудник, причастный к делу Tut.by. Он туда попал за коррупционное преступление, но власть избавилась от свидетеля», — рассказывает Винярский.

