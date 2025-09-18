закрыть
18 сентября 2025, четверг, 11:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Максим Винярский: Сотрудники колоний боятся

1
  • 18.09.2025, 11:03
  • 1,296
Максим Винярский: Сотрудники колоний боятся
Максим Винярский
Фото: Радыё Свабода

Если ты идешь против своего народа, рано или поздно тебя это может коснуться.

Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского осудили на 5 лет за якобы «подготовку к участию в массовых беспорядках». 11 сентября активиста вместе с другими заключенными отпустили из-за решетки и вывезли к литовской границе. «Радые Свабода» расспросила бывшего заключенного о настроениях осужденных, правах человека за решеткой и поддержке общества.

Сотрудники колоний знают, какое реальное отношение людей к властям, говорит Максим Винярский. Некоторые даже разделяют взгляды большинства белорусов, а некоторые боятся, добавляет он.

«Если ты идешь против своего народа, несешь насилие, репрессии, то рано или поздно и тебя это может коснуться. Недавно в колонию попал сотрудник, причастный к делу Tut.by. Он туда попал за коррупционное преступление, но власть избавилась от свидетеля», — рассказывает Винярский.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин