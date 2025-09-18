Максим Винярский: Сотрудники колоний боятся

Максим Винярский: Сотрудники колоний боятся1
Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского осудили на 5 лет за якобы «подготовку к участию в массовых беспорядках». 11 сентября активиста вместе с другими заключенными отпустили из-за решетки и вывезли к литовской границе. «Радые Свабода» расспросила бывшего заключенного о настроениях осужденных, правах человека за решеткой и поддержке общества.
Сотрудники колоний знают, какое реальное отношение людей к властям, говорит Максим Винярский. Некоторые даже разделяют взгляды большинства белорусов, а некоторые боятся, добавляет он.
«Если ты идешь против своего народа, несешь насилие, репрессии, то рано или поздно и тебя это может коснуться. Недавно в колонию попал сотрудник, причастный к делу Tut.by. Он туда попал за коррупционное преступление, но власть избавилась от свидетеля», — рассказывает Винярский.