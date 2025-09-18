закрыть
Названы две даты объявления 19-го пакета санкций ЕС против России

  • 18.09.2025, 11:07
Названы две даты объявления 19-го пакета санкций ЕС против России

Уже скоро.

Новый пакет санкций Европейского союза против России задерживается, но его обещают представить до начала следующей недели.

Об этом сообщает Politico .

Еврокомиссия планировала 16 сентября представить новый, 19-й пакет санкций. Однако давление со стороны Дональда Трампа, требующего от Европы более решительных шагов в обмен на поддержку американских санкций, усложнило процесс в Брюсселе.

Еврокомиссия сообщила послам стран ЕС, что санкционный пакет стоит ожидать в пятницу 19 сентября или в понедельник 22 сентября. Два дипломата рассказали Politico, что некоторые чиновники надеются на более раннюю публикацию.

Заявление Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заверила журналистов, что пакет будет представлен в ближайшее время. «Россия испытывает Запад. Если Путин почувствует слабость, он продолжит наступление, потому что хочет нас проверить. Европа должна отвечать жестко», - сказала Каллас.

Она подчеркнула необходимость усилить удары по российским банкам, энергетическим компаниям, криптобиржам и «теневому флоту». «Лишение Москвы средств для ведения войны крайне важно, чтобы положить конец этому конфликту», - отметила Каллас.

Энергетический фактор

Среди требований Трампа - отказ НАТО от зависимости от российской нефти. Однако это сложно выполнить, учитывая позицию Турции, которая сильно зависит от российских энергоресурсов и не присоединилась к санкциям против Москвы.

В самом ЕС Венгрия и Словакия тормозят сокращение зависимости от российских поставок. Каллас в своих заявлениях не упомянула о полном прекращении импорта нефти, чего добивается Трамп.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Трампом заявила, что санкционный пакет будет направлен против «крипто, банков и энергетики». Китай она в своем заявлении не упомянула.

