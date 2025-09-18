Названы две даты объявления 19-го пакета санкций ЕС против России 18.09.2025, 11:07

Уже скоро.

Новый пакет санкций Европейского союза против России задерживается, но его обещают представить до начала следующей недели.

Об этом сообщает Politico .

Еврокомиссия планировала 16 сентября представить новый, 19-й пакет санкций. Однако давление со стороны Дональда Трампа, требующего от Европы более решительных шагов в обмен на поддержку американских санкций, усложнило процесс в Брюсселе.

Еврокомиссия сообщила послам стран ЕС, что санкционный пакет стоит ожидать в пятницу 19 сентября или в понедельник 22 сентября. Два дипломата рассказали Politico, что некоторые чиновники надеются на более раннюю публикацию.

Заявление Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заверила журналистов, что пакет будет представлен в ближайшее время. «Россия испытывает Запад. Если Путин почувствует слабость, он продолжит наступление, потому что хочет нас проверить. Европа должна отвечать жестко», - сказала Каллас.

Она подчеркнула необходимость усилить удары по российским банкам, энергетическим компаниям, криптобиржам и «теневому флоту». «Лишение Москвы средств для ведения войны крайне важно, чтобы положить конец этому конфликту», - отметила Каллас.

Энергетический фактор

Среди требований Трампа - отказ НАТО от зависимости от российской нефти. Однако это сложно выполнить, учитывая позицию Турции, которая сильно зависит от российских энергоресурсов и не присоединилась к санкциям против Москвы.

В самом ЕС Венгрия и Словакия тормозят сокращение зависимости от российских поставок. Каллас в своих заявлениях не упомянула о полном прекращении импорта нефти, чего добивается Трамп.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Трампом заявила, что санкционный пакет будет направлен против «крипто, банков и энергетики». Китай она в своем заявлении не упомянула.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com