Под Бобруйском продают с аукциона отель с кинотеатром и бассейном 18.09.2025, 11:23

Начальная цена снижена.

На аукционной площадке ИПМ-Торги появилось объявление о продаже большого гостиничного комплекса под названием «Вишневый сад». Он расположен в Бобруйском районе около деревни Щатково, пишет Blizko.by.

На странице лота утверждается, что раньше здесь находилось поместье основателя беларусской драматургии Винцента Дунина-Мартинкевича. Реализуется как комплекс зданий, включающий в себя отель, бар, банкетный зал, аквазону, кинотеатр. Мебель, предметы интерьера, обустройство территории, система охраны — все входит в состав лота.

Фото: ipmtorgi.by

Общая площадь строений составляет 2064 квадратных метра (собственно гостиничного комплекса — 292 кв. м, а также спорткомплекса — 1772 кв. м), также в составе лота идут два земельных участка площадью 0,2625 и 0,0514 гектара.

Фото: ipmtorgi.by

Продавцом выступает ООО «Бизнес РМ», которое уходит в ликвидацию.

Согласно сайту комплекса, номер люкс стоит 400 рублей в сутки.

Фото: ipmtorgi.by

Стартовая цена лота составляет 4 202 287,94 рубля, шаг торгов составляет 5%. Отмечается, что эта цена уже снижена на 20%. Кроме того, покупатель должен уплатить вознаграждение организатору торгов (3% от цены продажи лота) и затраты на проведение аукциона (400 рублей).

Фото: ipmtorgi.by

Таким образом, минимальная цена, по которой гостиничный комплекс достанется победителю, составляет 4 545 174 рубля, или примерно 1 497 093 доллара по актуальному курсу Нацбанка, отмечает издание.

Фото: ipmtorgi.by

Торги состоятся 30 сентября в 13.00.

Фото: ipmtorgi.by

