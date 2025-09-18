Путин разрушил всю систему
- Леонид Невзлин
- 18.09.2025, 11:21
- 2,086
Польша рассчитывает получить доступ к ядерному оружию.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна рассчитывает получить доступ к ядерному оружию союзников по НАТО.
«Польша должна участвовать в совместном использовании ядерного оружия. Она должна иметь собственные ядерные возможности – энергетические, гражданские и военные. Партнерство между Францией и Польшей касается именно этого», – сказал Навроцкий. Он не стал отвечать на вопрос, планирует ли Польша иметь собственное ядерное оружие, отметив, что говорить об этом «слишком рано».
Это было предсказуемо – и не только в результате недавнего вторжения российских дронов. Путин разрушил всю систему нераспространения ядерного оружия, напав на Украину – государство, добровольно отказавшееся от своего арсенала. Реакция Запада, хотя и пришедшего на помощь Киеву, также оказалась недостаточной, в том числе во время оккупации Крыма.
Логично, что после этого о ядерном оружии серьезно задумались государства, обладающие соответствующими возможностями. Желающие могут ознакомиться со списком стран, которые имели или имеют профильные наработки, – от Тайваня до Швеции. Дальнейшая эскалация войны будет только ускорять эти процессы.
Леонид Невзлин, Telegram