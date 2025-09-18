закрыть
18 сентября 2025, четверг, 11:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин разрушил всю систему

  • Леонид Невзлин
  • 18.09.2025, 11:21
  • 2,086
Путин разрушил всю систему
Леонид Невзлин

Польша рассчитывает получить доступ к ядерному оружию.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна рассчитывает получить доступ к ядерному оружию союзников по НАТО.

«Польша должна участвовать в совместном использовании ядерного оружия. Она должна иметь собственные ядерные возможности – энергетические, гражданские и военные. Партнерство между Францией и Польшей касается именно этого», – сказал Навроцкий. Он не стал отвечать на вопрос, планирует ли Польша иметь собственное ядерное оружие, отметив, что говорить об этом «слишком рано».

Это было предсказуемо – и не только в результате недавнего вторжения российских дронов. Путин разрушил всю систему нераспространения ядерного оружия, напав на Украину – государство, добровольно отказавшееся от своего арсенала. Реакция Запада, хотя и пришедшего на помощь Киеву, также оказалась недостаточной, в том числе во время оккупации Крыма.

Логично, что после этого о ядерном оружии серьезно задумались государства, обладающие соответствующими возможностями. Желающие могут ознакомиться со списком стран, которые имели или имеют профильные наработки, – от Тайваня до Швеции. Дальнейшая эскалация войны будет только ускорять эти процессы.

Леонид Невзлин, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин