Польша рассчитывает получить доступ к ядерному оружию.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна рассчитывает получить доступ к ядерному оружию союзников по НАТО.

«Польша должна участвовать в совместном использовании ядерного оружия. Она должна иметь собственные ядерные возможности – энергетические, гражданские и военные. Партнерство между Францией и Польшей касается именно этого», – сказал Навроцкий. Он не стал отвечать на вопрос, планирует ли Польша иметь собственное ядерное оружие, отметив, что говорить об этом «слишком рано».

Это было предсказуемо – и не только в результате недавнего вторжения российских дронов. Путин разрушил всю систему нераспространения ядерного оружия, напав на Украину – государство, добровольно отказавшееся от своего арсенала. Реакция Запада, хотя и пришедшего на помощь Киеву, также оказалась недостаточной, в том числе во время оккупации Крыма.

Логично, что после этого о ядерном оружии серьезно задумались государства, обладающие соответствующими возможностями. Желающие могут ознакомиться со списком стран, которые имели или имеют профильные наработки, – от Тайваня до Швеции. Дальнейшая эскалация войны будет только ускорять эти процессы.

Леонид Невзлин

