закрыть
18 сентября 2025, четверг, 11:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский дрон повредил комплекс «Сопка-2» в Воронежской области РФ

  • 18.09.2025, 11:28
Украинский дрон повредил комплекс «Сопка-2» в Воронежской области РФ
иллюстративное фото

Российскую ПВО лишили «зрения».

Украинский дрон атаковал радиолокационный комплекс «Сопка-2» в Воронежской области России, который является важным военным объектом российской армии. Об этом проинформировал Telegram-канал ASTRA.

По данным ASTRA, удар по радиолокационному комплексу «Сопка-2» в Воронежской области нанесли вечером 16 сентября. В результате этой атаки была повреждена антенна, что вывело комплекс из строя.

Власти России не подтвердили эту информацию, хотя и признали, что 16 сентября дроны нанесли удары по объектам в Воронежской области. Губернатор области Павел Гусев заявил, что БпЛА якобы уничтожен.

Тактико-технические характеристики «Сопки-2»

«Сопка-2» – это трассовый радиолокационный комплекс, который активно использует армия РФ в войне против Украины. Он предназначен для контроля воздушного пространства. Это достаточно современный военный комплекс, так как его выпускают с 2011 года.

На вооружении армии РФ комплексов «Сопка-2» не очень много. Например, в 2014 году в России выпустили всего 16 таких ТРЛК, а в предыдущие годы – значительно меньше.

Таким образом, уничтожение даже одного комплекса «Сопка-2» – это большой урон для оккупационной российской армии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин