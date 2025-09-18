Украинский дрон повредил комплекс «Сопка-2» в Воронежской области РФ 18.09.2025, 11:28

иллюстративное фото

Российскую ПВО лишили «зрения».

Украинский дрон атаковал радиолокационный комплекс «Сопка-2» в Воронежской области России, который является важным военным объектом российской армии. Об этом проинформировал Telegram-канал ASTRA.

По данным ASTRA, удар по радиолокационному комплексу «Сопка-2» в Воронежской области нанесли вечером 16 сентября. В результате этой атаки была повреждена антенна, что вывело комплекс из строя.

Власти России не подтвердили эту информацию, хотя и признали, что 16 сентября дроны нанесли удары по объектам в Воронежской области. Губернатор области Павел Гусев заявил, что БпЛА якобы уничтожен.

Тактико-технические характеристики «Сопки-2»

«Сопка-2» – это трассовый радиолокационный комплекс, который активно использует армия РФ в войне против Украины. Он предназначен для контроля воздушного пространства. Это достаточно современный военный комплекс, так как его выпускают с 2011 года.

На вооружении армии РФ комплексов «Сопка-2» не очень много. Например, в 2014 году в России выпустили всего 16 таких ТРЛК, а в предыдущие годы – значительно меньше.

Таким образом, уничтожение даже одного комплекса «Сопка-2» – это большой урон для оккупационной российской армии.

