Новые «потемкинские деревни» Кремля 18.09.2025

Фото: CEPA

Донбасс на грани гуманитарной катастрофы.

На Донбассе стремительно ухудшается гуманитарная ситуация. Донецк раньше называли «городом роз», там проходили концерты мировых звезд и футбольные матчи. Сегодня город напоминает провинциальный населенный пункт советских 1980-х. Жители выстаивают очереди за водой и выживают в условиях коллапса инфраструктуры, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Девять из десяти водохранилищ региона почти пересохли. В Донецке вода подается лишь на несколько часов раз в три дня. Люди роют колодцы во дворах, собирают дождевую воду и даже черпают ее из луж. Несмотря на кризис, Москва фактически игнорирует проблему.

Даже пророссийские каналы выражают недоумение. «Донецк превратился из лучшего города Донбасса в карикатуру для украинских СМИ», — признает один из популярных Telegram-ресурсов.

Вместо решения проблем Кремль демонстративно вкладывает миллиарды в восстановление разрушенного Мариуполя. Там обещают «витрину возрождения», хотя реконструкция до сих пор не завершена, а тысячи бывших жителей лишились квартир и получили минимальные компенсации. При этом подача воды остается нерегулярной и ограничивается парой часов каждые два дня.

Система водоснабжения региона разрушена войной: новый трубопровод из России теряет до 60% воды, а местные проекты по строительству новых линий признаны неэффективными. Дефицит ресурсов усугубляется засухой и прекращением поставок из подконтрольной Украине территории.

На фоне этих проблем Мариуполь становится современной «потемкинской деревней» Кремля — парадная картинка прикрывает гуманитарную катастрофу, в которой оказались жители оккупированных регионов.

Эксперты отмечают, что Киев также должен пересмотреть подход к внутренне перемещенным лицам, обеспечив их базовые нужды, чтобы предотвратить вынужденное возвращение в оккупированные зоны до их освобождения.

