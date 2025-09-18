ВСУ нашли взрыватели с гербом Третьего рейха на военном складе россиян 2 18.09.2025, 11:46

4,448

Зачем они нужны?

Подразделение разведки 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ сообщило, что обнаружило на российском складе с боеприпасами немецкие взрыватели времен Второй мировой войны. Однако военные наблюдатели сомневаются, что их можно применять, пишет «Агентство».

Фото: разведывательная группа «Тур»

В телеграм-канале 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ были опубликованы три фотографии со взрывателями, на которых видна маркировка с гербом нацистской Германии (орел со свастикой).

В посте объясняется возможное происхождение этих компонентов: Советский Союз получал военную технику, станки и технологии, сырье (в том числе взрыватели для снарядов, маркированные свастикой) по соглашениям с Германией, подписанным в 1939 и 1940 годах. «Часть взрывателей с тех времен сохранилась на российских складах», — утверждают украинские военные.

В посте 225-й отдельного штурмового батальона не уточняется, где были обнаружены старые немецкие взрыватели. В июне это соединение участвовало в боях на севере Сумской области.

На фото — немецкие взрыватели Kl. Az. 23 umg времен Второй мировой войны, написало украинское военное издание Defense Express.

«Если внимательнее посмотреть, то на них можно увидеть клеймо WaA с кодом и орлом со свастикой. Это клеймо ставили инспекторы Waffenamt — управления вооружений сухопутных войск нацистской Германии (откуда и возникло сокращение WaA) после прохождения проверки качества партией оружия или боеприпасов», — пишет издание.

Взрыватели предназначались для 75-миллиметровых обломочно-фугасных снарядов Sprenggranate 34 под 75-мм буксируемые противотанковые пушки PaK 40 и танковые пушки KwK 40, уточняет Defense Express. По оценке издания, более вероятно, что взрыватели были захвачены советской армией во время боев с вермахтом, а не поставлены в СССР перед войной, и с того момента хранились на складах.

Россия не первый год отправляет на войну в Украине старую военную технику, чтобы восполнить огромные потери в современных вооружениях. В частности, на фронт отправлялись танки Т-62 (начал выпускаться в 1960-е) и гаубицы М-46 образца 1950-х годов. Однако в случае со взрывателями потенциал использования старых вооружений не так очевиден.

Defense Express сомневается, что обнаруженные украинской разведкой взрыватели можно сейчас эффективно использовать, в том числе из-за ложных срабатываний. Кроме того, они едва ли подходят к имеющимся на вооружении российской армии типам боеприпасов. В частности, их нельзя применять для сброса самодельных боеприпасов, поскольку для приведения этих взрывателей в боевое положение необходимы вращение и центробежная сила, создаваемые при выстреле из нарезной пушки.

Непонятно, как российские военные могли бы использовать взрыватели, подтвердил «Агентству» представитель исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT).

«Взведение [взрывателей] в боевое положение достигается только выстрелом из нарезной пушки, сбросом это сделать не получится», — сказал эксперт CIT.

Между тем обе воюющие стороны обвиняют друг друга в использовании фашистской идеологии. В своих заявлениях российские официальные лица часто ссылаются на татуировки и флаги с нацистской или похожей на нацистскую символику у украинских военных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com