18 сентября 2025, четверг, 12:56
Мужчину засыпало грунтом в Бобруйске

1
  • 18.09.2025, 11:45
  • 2,518
Мужчину засыпало грунтом в Бобруйске

Он погиб.

В Бобруйске рабочего засыпало грунтом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Происшествие случилось днем 17 сентября на улице Гоголя: один из рабочих, 37-летний местный житель, нарушив правила безопасности, спустился в траншею для проведения работ по прокладке ливневой системы. Внезапное обрушение грунта привело к тому, что мужчина оказался под завалом.

Тело мужчины извлекли коллеги. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Следственный комитет проводит по данному факту проверку.

