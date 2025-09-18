Мужчину засыпало грунтом в Бобруйске

Мужчину засыпало грунтом в Бобруйске1
- 18.09.2025, 11:45
Он погиб.
В Бобруйске рабочего засыпало грунтом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Происшествие случилось днем 17 сентября на улице Гоголя: один из рабочих, 37-летний местный житель, нарушив правила безопасности, спустился в траншею для проведения работ по прокладке ливневой системы. Внезапное обрушение грунта привело к тому, что мужчина оказался под завалом.
Тело мужчины извлекли коллеги. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
Следственный комитет проводит по данному факту проверку.