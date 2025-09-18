Дроны ударили по нефтехимическому комплексу «Газпрома» в Башкортостане 2 18.09.2025, 12:01

2,354

Завод горит.

Дроны успешно атаковали нефтехимический комплекса «Газпрома» в городе Салават, который находится примерно в 1500 км от границы с Украиной. Завод горит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя администрации Башкортостана Радия Хабирова.

«Два беспилотника самолётного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет», - написал он.

По его словам, охрана предприятия пыталась открыть огонь по дронам.

«Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар», - сообщил Хабиров.

Российский канал Astra публикует видео с места атаки, на которых виден сильный пожар на нефтехимическом комплексе «Газпром Нефтехим Салават».

«Газпром Нефтехим Салават» - российская нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, расположенным в городе Салават (республика Башкортостан).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com