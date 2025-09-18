Дроны ударили по нефтехимическому комплексу «Газпрома» в Башкортостане

Дроны ударили по нефтехимическому комплексу «Газпрома» в Башкортостане2
- 18.09.2025, 12:01
- 2,354
Завод горит.
Дроны успешно атаковали нефтехимический комплекса «Газпрома» в городе Салават, который находится примерно в 1500 км от границы с Украиной. Завод горит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя администрации Башкортостана Радия Хабирова.
«Два беспилотника самолётного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет», - написал он.
По его словам, охрана предприятия пыталась открыть огонь по дронам.
«Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар», - сообщил Хабиров.
Российский канал Astra публикует видео с места атаки, на которых виден сильный пожар на нефтехимическом комплексе «Газпром Нефтехим Салават».
«Газпром Нефтехим Салават» - российская нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, расположенным в городе Салават (республика Башкортостан).