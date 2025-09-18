закрыть
18 сентября 2025, четверг
В Беларуси даже собаки копают картошку

  • 18.09.2025, 12:07
  • 2,020
Видеохит, который поднимет настроение.

В TikTok видео с собакой, которая помогает хозяевам копать картофель, набрало 10 миллионов просмотров за три дня.

Можно сказать, его увидели все белорусы.

@misha_terrier #йорк #dogs #york #yorkshireterrier ♬ оригинальный звук - Misha

В ролике йоркширский терьер с завидным энтузиазмом откапывает картофелины в огороде. Стоит заметить, урожай хороший. Помощник тоже.

«Не чапай! Хай капае картошку», – говорит хозяйка.

