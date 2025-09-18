В Беларуси даже собаки копают картошку
Видеохит, который поднимет настроение.
В TikTok видео с собакой, которая помогает хозяевам копать картофель, набрало 10 миллионов просмотров за три дня.
Можно сказать, его увидели все белорусы.
В ролике йоркширский терьер с завидным энтузиазмом откапывает картофелины в огороде. Стоит заметить, урожай хороший. Помощник тоже.
«Не чапай! Хай капае картошку», – говорит хозяйка.