В России снова готовятся повышать налоги вопреки заверениям Путина 18.09.2025, 12:12

1,324

Фото: AFP

Других вариантов нет.

Правительство РФ ищет способы свести концы с концами на фоне продолжения военных действий в Украине, выбирая из «плохого» и «очень плохого», и, по словам источников Reuters (перевод — moscowtimes.ru).

Издание The Bell со ссылкой на трех чиновников сообщило на прошлой неделе, что правительство обсуждает повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% с нынешних 20%.

Четыре источника, близкие к правительству, подтвердили Reuters, что повышение ставки НДС рассматривается ради сокращения дефицита казны и сохранения бюджетного правила. Министр финансов Антон Силуанов обещал, что бюджет 2026 года будет сверстан с нулевым первичным дефицитом, то есть за вычетом расходов на обслуживание госдолга.

«Как можно снизить дефицит и соблюсти правило? Только через поднятие налогов, потому что сокращать уже особо нечего — либо военные расходы, либо социальные», — сказал один из источников.

«Ну можно не построить еще одну школу или больницу, или дороги не отремонтировать, но это не даст нужного эффекта в части сокращения расходов. Это как со стрижкой поросенка — визгу много, толку мало. Если бы были такие расходы, чтобы 1-2 триллиона рублей сократить, но такие суммы не сократишь, нет их. Все равно надо какой-то налог повышать».

По его словам, самый большой объем поступлений в казну дает только повышение НДС, тем более остальные налоги власти уже поднимали.

НДС — ключевой налог для российской казны. Последний раз российские власти повышали ставку налога в 2019 году — с 18% до 20%. В 2024 году НДС обеспечил почти 37% всех поступлений в федеральный бюджет, или 13,5 триллиона рублей.

В июне министр финансов Антон Силуанов говорил, что власти не вынашивают планы очередной корректировки налогов, несмотря на сложную ситуацию с исполнением бюджета.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин поручал зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года, а в начале сентября говорил, что правительству нужно увеличивать доходы бюджета, но без роста налогового бремени.

В конце августа источник Reuters называл новое повышение налогов в перспективе нескольких лет неизбежным: «Иначе у нас просто не сходятся концы с концами даже при снижении оборонных расходов».

Россия, которая уже четвертый год продолжает «спецоперацию» в Украине, с этого года запустила масштабную налоговую реформу, которая затронула основные виды прямых налогов — налог на доходы физлиц и налог на прибыль, но Минфину весной все равно пришлось утроить прогноз дефицита федерального бюджета до 3,8 триллиона рублей, 1,7% ВВП на фоне проблем с доходами.

Однако и эта цифра не окончательная. Источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, сообщал российским агентствам в начале месяца, что дыра превысит этот показатель.

Аналитики прогнозируют дефицит по итогам года от 5 до 8 триллионов рублей. На этом фоне запланированный на следующий год дефицит в 2,2 триллиона рублей, 0,9% ВВП, выглядит труднодостижимым.

ИЗ ДВУХ ЗОЛ

Российский бюджет находится под все большим давлением из-за военных действий в Украине, санкций, необходимости поддерживать текущие обязательства и выполнять триллионные предвыборные обещания Путина, с одной стороны, и падения доходов вследствие низких цен на нефть, крепкого рубля и замедления экономики, с другой.

Увеличение налогов позволит Москве справиться с растущими обязательствами без ущерба для фискальной устойчивости, однако может разогнать инфляцию, затормозить снижение ключевой ставки ЦБР и нанести дополнительный удар по и без того охлаждающейся быстрее ожиданий экономике.

По данным Банка России, повышение НДС в 2019 году привело к ускорению инфляции на 0,6 процентных пункта. Минэкономразвития оценивало вклад в годовую инфляцию в 0,8-0,9 процентных пункта.

Главный экономист БКС Илья Федоров указывает на то, что НДС — это проинфляционный налог.

«Если мы пойдем по более простому пути, например, Минфину проще всего повысить НДС — это существенная цифра, можно легко администрировать и собрать достаточно много, то здесь Банку России придется сократить темпы снижения ключевой ставки — относительно базового сценария уровень ставки может быть выше на 1,0-1,5 п. п. в следующем году», — сказал Федоров.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце прошлой недели дала понять, что выбирая между увеличением дефицита бюджета и повышением НДС для регулятора второе было бы предпочтительнее:

«Нам важно при принятии решения, насколько сбалансирован бюджет… То есть, если есть дополнительные расходы, лучше, чтобы они покрывались доходами, а не наращиванием дефицита бюджета, потому что если будет расти дефицит бюджета для покрытия необходимых расходов, то будет выше наша ставка».

