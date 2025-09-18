Россию толкают в пропасть нефтяного коллапса 2 Юрий Федоренко

Неисчерпаемых ресурсов в природе не существует.

Силы обороны Украины 16 сентября нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. Это предприятие задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ и уже не раз подвергалось атакам украинских дронов. В частности, в середине августа этот НПЗ прекращал прием нефти после ударов наших беспилотников. Российская «нефтянка» горит так часто, что мы постепенно привыкаем к подобным сообщениям.

За этими новостями скрывается еще одна тенденция: Россия сокращает экспорт и, вероятно, будет вынуждена сократить добычу нефти, так как технические возможности по хранению нефти и нефтепродуктов все уменьшаются… Макроэкономические показатели РФ засекречены, но скрыть общие тенденции экспортно ориентированных отраслей россияне не могут — торговые партнеры все равно узнают о реальном положении дел у своих контрагентов.

Первая новость о снижении экспорта появилась еще в конце июля: за первые семь месяцев 2025 года Москва экспортировала на 4 % меньше сырой нефти, чем за аналогичный период 2024 года. Второе «тревожное сообщение» экономические партнеры России получили в конце августа: на фоне атак украинских дронов всего за одну неделю экспорт упал на 320 тысяч баррелей в день, достигнув самого низкого уровня за месяц.

Мировое информационное агентство Reuters со ссылкой на три источника в отрасли сообщило, что российские нефтеперерабатывающие предприятия прекращают прием нефти от производственных компаний на хранение в своей системе. Источники Reuters предполагают, что России придется сократить добычу нефти, если атаки украинских дронов не прекратятся. А они не прекратятся — мы это гарантируем.

Это очень позитивная для нас тенденция, так как удары вглубь территории России позволяют не только сократить поставки топлива российской армии, но и в целом подорвать военно-экономический потенциал противника. Количество наших ударов переходит в новое качество: постепенно разрушается ключевая отрасль врага — экспорт углеводородов. Постоянное ухудшение экономических показателей, теоретически, может привести к коллапсу российской государственности.

Каков бы ни был экономический или демографический потенциал врага, мы понимаем, что неисчерпаемых ресурсов в природе не существует. В то же время мы не ожидаем, что Россия «коллапснет» завтра, и осознаем, что у нас впереди еще очень много работы. Каждый день мы делаем маленький шаг к большой цели и видим конкретные результаты, которые вдохновляют. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

