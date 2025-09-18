закрыть
Чалый: Система Лукашенко дышит на ладан

  • 18.09.2025, 12:22
Чалый: Система Лукашенко дышит на ладан
Сергей Чалый

Ситуация — как в последние годы СССР.

Аналитик Сергей Чалый в эфире «Еврорадио» дал оценку ситуации в белорусской экономике:

— Период, который мы сейчас наблюдаем, похож на последние годы Российской империи, на последние годы Советского Союза. Самый важный фактор, по которому можно судить, что система дышит на ладан — когда основные стейкхолдеры системы плюют на будущее и начинают заниматься собственными делами, — говорит Сергей Чалый.

— Система держалась не на гениальности Лукашенко, а на энтузиазме людей. Взять того же Каллаура (бывший председатель Нацбанка — прим.). — были люди, которые делали. Сейчас они поняли, что спасать экономику уже нет смысла.

Лукашенко всегда требовал от чиновников то равновесный курс, но без девальвации, то частную экономику, но без приватизации, то справедливые цены, но не так, чтобы они устанавливались рынком. Для этого надо очень много усилий. Поэтому люди решили просто смотреть на него и слушать, что же он скажет в этот раз. Видно, что Лукашенко от этого бесится, потому что не понимает, что делать.

