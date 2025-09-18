закрыть
18 сентября 2025, четверг, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Силы спецопераций Украины снова поразили Волгоградский НПЗ

2
  • 18.09.2025, 12:30
  • 1,382
Силы спецопераций Украины снова поразили Волгоградский НПЗ

Работа завода остановлена.

В ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций Украины нанесли удар по Волгоградскому НПЗ на территории России. Работа завода остановлена.

Об этом сообщает Telegram-канал ССО.

Этот завод является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ, ежегодно перерабатывая 15,7 млн тонн нефти, что составляет 5,6% от всей российской переработки.

По предварительной информации, после атаки были зафиксированы сильные пожары на территории завода, которые привели к его остановке.

Этот НПЗ обеспечивает горючим российскую армию, в частности для логистики и боевых операций.

Удар стал очередным этапом в серии действий Украины, направленных на остановку поставок ресурсов российской армии. Ранее аналогичные удары были нанесены по десяткам НПЗ и нефтепроводов в России.

Это не первая атака на Волгоградский НПЗ. Ранее, 14 августа и 19 августа 2025 года, украинские дроны уже поражали этот объект, вызвав масштабные пожары и остановку работы завода.

Удары по НПЗ вывели из строя объекты, на которые приходилось не менее 17% мощностей переработки нефти на России, или 1,1 млн баррелей в сутки.

Также известно, что 18 сентября дроны успешно атаковали нефтехимический комплекс «Газпрома» в городе Салават, который расположен примерно в 1500 км от границы с Украиной.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин