«От администратора услышали лишь: ну извините» 18.09.2025, 12:39

В Гродно компании дважды подали пиво с личинками.

В Гродно компания хотела провести время с разливным пивом и закусками. Для этого заказали пивную башню, чтобы наливать самим и не ходить несколько раз за новыми кружками. Однако в пиве обнаружились личинки, пишет Newgrodno.by.

«Но в первой же кружке мы заметили каких-то личинок. На фото можно увидеть, как их было много», — рассказал читатель издания.

Компания тут же обратилась к официанту. Башню забрали, промыли, но это, как оказалось, не помогло. Вскоре в одном из бокалов снова оказались личинки.

«Мы отказались платить, собрались и ушли. От администратора услышали лишь: «Ну извините», — говорит читатель.

Он уверен, что дело не в пиве, а в оборудовании.

«Как объяснили знакомые, связанные с общепитом, скорее всего, в заведении плохо обработали кран пивной башни. Там образовалась благоприятная среда для таких организмов», — пояснил парень.

