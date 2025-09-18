«От администратора услышали лишь: ну извините»
В Гродно компании дважды подали пиво с личинками.
В Гродно компания хотела провести время с разливным пивом и закусками. Для этого заказали пивную башню, чтобы наливать самим и не ходить несколько раз за новыми кружками. Однако в пиве обнаружились личинки, пишет Newgrodno.by.
«Но в первой же кружке мы заметили каких-то личинок. На фото можно увидеть, как их было много», — рассказал читатель издания.
Компания тут же обратилась к официанту. Башню забрали, промыли, но это, как оказалось, не помогло. Вскоре в одном из бокалов снова оказались личинки.
«Мы отказались платить, собрались и ушли. От администратора услышали лишь: «Ну извините», — говорит читатель.
Он уверен, что дело не в пиве, а в оборудовании.
«Как объяснили знакомые, связанные с общепитом, скорее всего, в заведении плохо обработали кран пивной башни. Там образовалась благоприятная среда для таких организмов», — пояснил парень.