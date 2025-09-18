Forbes: «Спасательный круг» Путина уже под ударом 18.09.2025, 12:45

Украина и США могут удвоить давление на РФ.

Украина и США могут усилить давление на Кремль, когда дроны и санкции ударяют по «спасательному кругу» российской экономики, пишет Forbes.

Украинская кампания ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам все больше подрывает экономические основы Москвы. По словам Люка Коффи, старшего научного сотрудника Института Гудзона, нынешняя динамика дает администрации Дональда Трампа шанс объединить экономические санкции с «кинетической кампанией Киева», чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

«Экспорт российской нефти остается ее экономическим спасательным кругом. Именно поэтому президент Трамп так много внимания уделяет этому вопросу», - подчеркнул Коффи.

Украинские дроны выводят из строя нефтяную инфраструктуру РФ

Удары ВСУ уже повредили от 17 до 21% нефтеперерабатывающих мощностей России. На прошлой неделе беспилотники добрались до объекта в 1500 км от границы. Это не только вызвало топливный кризис, но и заставило Кремль распределять дефицитные средства ПВО, уменьшая их количество на фронте.

Цены на топливо внутри России выросли примерно на 25%, а дефицит особенно ощущается в отдаленных регионах и в оккупированном Крыму.

Санкции и кризис в Москве

К этому экономическому удару присоединяются и западные санкции, которые толкают российские компании к бартеру в стиле 1990-х - зерно и лен обменивают на китайские авто и стройматериалы. Бюджетный дефицит вырос в 150 раз и достиг 4,2 трлн рублей.

Независимый «Левада-центр» зафиксировал: 66% россиян теперь поддерживают идею мирных переговоров - рекордно высокий показатель. Лишь 27% выступают за продолжение войны.

«Давид против Голиафа»

«Самым большим активом России всегда были ее размеры. Но с появлением нового арсенала дронов это преимущество превращается в слабость. России не хватает средств, чтобы прикрыть всю территорию», - объясняет Коффи.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивает:

«Современная война - это война ресурсов, а Украина - это Давид, который пытается найти слабые места Голиафа».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com