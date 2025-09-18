Китай тестирует новый морской маршрут в Европу через тающую Арктику 18.09.2025, 12:52

Иллюстративное фото

Северный морской путь пока лишь стратегическая инвестиция.

Китайская судоходная компания отправила контейнеровоз Istanbul Bridge из порта Нинбо-Чжоушань в Великобританию через Северный морской путь вдоль побережья России. Этот 18-дневный рейс, который сопровождают ледоколы, рассматривается как пробный шаг к созданию регулярного маршрута, который может сократить путь из Азии в Европу почти на 40%, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что эксперимент стал возможен благодаря ускоряющемуся таянию арктических льдов. «Арктика — первая крупная зона, где климатические изменения прямо меняют геополитическую карту», — подчеркнул Малте Хумперт из вашингтонского Arctic Institute. По его словам, еще десять лет назад считалось, что контейнерные перевозки по этому маршруту станут реальностью не раньше 2040 года.

Важным фактором стало и закрытие сухопутного коридора. С 12 сентября Польша полностью заблокировала границу с Беларусью, включая автомобильное и железнодорожное сообщение.

Однако эксперты предупреждают о высоких рисках. Арктика нагревается в 3–4 раза быстрее, чем остальная планета, и любое ЧП может иметь катастрофические последствия. «Разлив тяжелого топлива здесь наносит ущерб в пять раз больше, чем в других регионах», — отмечают эксперты.

Хотя объемы перевозок через Северный морской путь пока минимальны и составляют менее 1% азиатско-европейской торговли, Китай рассматривает его как стратегическую инвестицию в будущее. Если испытания окажутся успешными, уже в ближайшие десятилетия Арктика может стать важным дополнительным маршрутом для поставок в Европу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com